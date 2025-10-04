MC - Diễn viên Hải Triều vừa được công bố vai trò đại sứ văn hóa đọc của Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Chương trình năm nay dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham dự, từ đó tạo không gian sinh hoạt lành mạnh cho người dân có chung niềm đam mê đọc sách.

Hải Triều bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự được tin tưởng giao vai trò đại sứ văn hóa đọc.

Với anh, những chương trình mang ý nghĩa cộng đồng như trên là dịp để bản thân chung tay lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người. Do đó, dù tất bật với nhiều công việc giảng viên, MC, diễn viên… anh vẫn sắp xếp để đồng hành.

Tại talkshow Đổi thay từ những trang sách, Hải Triều cho biết sách có ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là nơi giúp anh chia sẻ hay tiếp thu những câu chuyện, trải nghiệm của tác giả qua từng giai đoạn.

Việc tiếp nhận thông tin qua trang sách giúp MC Hải Triều có thêm động lực, định hướng để tiếp tục cho chính giấc mơ, đam mê của mình.

“Tôi nghĩ rằng với bất cứ người nào, việc có một quyển sách “gối đầu” là điều quan trọng. Vì nó có thể dễ dàng nâng niu, biến ước mơ thành hiện thực như cách mà mỗi tác phẩm, mỗi câu từ trong đó vỗ về chính bản thân”, anh chiêm nghiệm.

Hải Triều có 2 quyển sách xuất bản là "Thương một người đã có người thương" và "Nói gì cho học trò vui".

Với vai trò tác giả, anh mong muốn mang con chữ và những trải nghiệm của mình đến gần hơn với độc giả. Thông qua đó, Hải Triều nhận ra việc giới thiệu, quảng bá tác phẩm là điều quan trọng.

Quá trình giảng dạy, nam MC cũng lồng ghép nhiều quyển sách hay dành cho các sinh viên của mình.

Về bí quyết đọc sách hiệu quả, Hải Triều nói yếu tố đầu tiên chính là tình yêu dành cho những trang sách. Theo anh, điều này xuất phát từ việc lựa chọn một tác phẩm phù hợp với nhu cầu và văn phong của mình, bởi trên thị trường, mỗi tác giả đều có những “chủ nghĩa” khác nhau, từ ủy mị, hiện thực…

Để làm được điều đó, việc lắng nghe tư vấn từ bạn bè hay những người từng đọc trước đó là điều cần thiết.

Với Hải Triều, việc trải nghiệm từng con chữ sẽ mang lại nhiều giá trị về tri thức, cách giao tiếp…

Nhiều người từng lo ngại về chỗ đứng của sách trước sự phát triển của công nghệ hiện nay.

Tuy nhiên, Hải Triều tin với những người dành sự yêu thích cho việc đọc sách sẽ nhận ra sự phát triển của công nghệ giúp cho quá trình tiếp cận sách dễ dàng hơn, có thể chọn lọc những tác phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hải Triều từng đọc nhiều thể loại khác nhau, từ những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đến Hạt giống tâm hồn.

Song ở hiện tại, anh cho rằng quyển sách 30 tuổi - mọi thứ chỉ mới bắt đầu là lựa chọn đúng thời điểm cho bản thân.

“Việc lựa chọn một tác phẩm phù hợp cũng quan trọng vì nó giúp chúng ta dễ dàng chạm được cảm xúc của tác giả, tự tin đứng lên sau những vấp ngã và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Sách còn tiếp thêm cho tôi niềm động lực để tiếp tục với những hành trình từ một tác giả trở thành một nhà văn thực thụ”, anh nói.

Ảnh: NVCC