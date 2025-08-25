Ngày 23/8/2025, Trung tâm Mắt BVĐK Hồng Ngọc đã tổ chức thành công hội thảo nhãn khoa với chủ đề: “Cá thể hóa điều trị phẫu thuật tật khúc xạ: Từ bản đồ giác mạc đến giải pháp điều trị hoàn hảo”. Sự kiện là kết quả hợp tác giữa BVĐK Hồng Ngọc - Bệnh viện Đa khoa tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng quốc tế ACHSI (Úc) và Hoeikai (Nhật Bản) - tập đoàn tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị nhãn khoa.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều bệnh nhân mắc tật khúc xạ

Hội thảo tập trung chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong đo đạc bản đồ giác mạc và phân tích khúc xạ. Công nghệ chẩn đoán hiện đại cho phép ghi nhận dữ liệu chính xác tới từng micron, giúp bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp riêng cho từng mắt. Song song đó, nhiều phương pháp tiên tiến đã được giới thiệu như SmartSight, SmartFemto hay Phakic ICL… đặc biệt, điểm nhấn là bản nâng cấp phẫu thuật khúc xạ bằng Phakic ICL Precision+.

Được xem là phiên bản cải tiến vượt trội của Phakic ICL truyền thống, Phakic ICL Precision+ kết hợp sử dụng hệ thống chụp cắt lớp và chẩn đoán hình ảnh hiện đại Casia 2 từ hãng Tomey (Nhật Bản) đầu tiên tại BVĐK Hồng Ngọc. Hệ thống có khả năng đo chỉ số mắt toàn diện, cảnh báo chi tiết các bất thường trên mắt và dự trù rủi ro từ trước phẫu thuật nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Từ đó, bác sĩ có thể chủ động thiết kế kích thước thấu kính ICL phù hợp với từng cá nhân, nâng độ chính xác lên hơn 90% so với phương pháp thông thường. Nhờ vậy thời gian phục hồi của bệnh nhân được rút ngắn, thị lực cải thiện rõ rệt, mang lại tầm nhìn sắc nét, sống động và bền vững.

TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh nhấn mạnh điểm đột phá của Phakic ICL precision +

Phương pháp này mở ra cơ hội điều trị an toàn và hiệu quả cho nhiều nhóm bệnh nhân hơn trước, đặc biệt phù hợp với người có giác mạc mỏng, cận - loạn thị cao hoặc cần thị lực ổn định cho các công việc đặc thù như phi công, vận động viên…

Công nghệ Casia 2 lần đầu tiên có mặt tại BVĐK Hồng Ngọc

Xoay quanh hội thảo, nhiều nội dung chuyên sâu đã được trình bày. Mở đầu chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Đức Anh, Khoa Mắt BVĐK Hồng Ngọc - người tiên phong trong nghiên cứu phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam - đã chia sẻ về những thông số quan trọng trên bản đồ giác mạc thông qua báo cáo: “Cá thể hóa điều trị khúc xạ với Schwind: Khi công nghệ hiểu mắt bạn hơn chính bạn”.

Nội dung đáng chú ý tiếp theo đến từ TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt BVĐK Hồng Ngọc. Với nền tảng 14 năm tu nghiệp và làm việc tại Nga, Mỹ, Nhật Bản cùng 10 bằng sáng chế về ghép giác mạc, TS.BS Hoàng Anh đã mang đến góc nhìn chuyên sâu về cá nhân hóa trong phẫu thuật khúc xạ.

BS. Hoàng Anh nhấn mạnh ưu thế của công nghệ mổ cận mới với chủ đề: “Phakic ICL Precision+: Đột phá trong công nghệ phẫu thuật Phakic ICL”. Theo đánh giá của chuyên gia, phương pháp này mở ra cơ hội đạt thị lực 10/10 bền vững, không gây khô mắt sau mổ cho nhiều bệnh nhân khó như cận loạn thị cao, giác mạc mỏng hoặc bất thường hình thái.

Khép lại chương trình là phần chia sẻ đặc biệt từ TS.BS Tamaoki Shoichi - chuyên gia phẫu thuật khúc xạ hàng đầu Nhật Bản, hiện là Viện trưởng ICL Clinic Kitte Osaka. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cùng hơn 10.000 ca phẫu thuật thành công, ông đã mang đến báo cáo "Xu hướng phẫu thuật khúc xạ tại Nhật Bản", mở ra nhiều gợi ý giá trị để áp dụng thực tiễn vào Việt Nam.

Khách mời thăm khám cùng TS.BS Tamaoki Shoichi

Hội thảo không chỉ mang đến cho khách hàng góc nhìn toàn diện về các phương pháp mổ cận hiện đại nhất, mà còn tạo cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, khi mọi thắc mắc đều được giải đáp rõ ràng và chi tiết.

Đặc biệt, ngay sau chương trình, Trung tâm Mắt Hồng Ngọc dành tặng nhiều quyền lợi ưu đãi cho toàn bộ khách tham dự: khám chuyên sâu tiền phẫu miễn phí và tư vấn trực tiếp cùng các chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản. Đây là dịp hiếm có để người bệnh tiếp cận những công nghệ chẩn đoán - điều trị tiên tiến hàng đầu, đồng thời nhận được giải pháp cá thể hóa tối ưu cho đôi mắt của mình.

Hội thảo tiếp tục khẳng định chiến lược tiên phong ứng dụng công nghệ khúc xạ tiên tiến của BVĐK Hồng Ngọc. Với sự kết hợp chặt chẽ giữa trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, công nghệ hiện đại và quy trình đạt chuẩn quốc tế, Khoa Mắt BVĐK Hồng Ngọc đã và đang nỗ lực mang lại giải pháp an toàn, hiệu quả tối đa về thị lực và giá trị bền vững cho từng người bệnh.

Thu Loan