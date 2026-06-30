Nhận định trên được ông Thomas Menant, Giám đốc điều hành Numéricité, chuyên gia tư vấn dự án chuyển đổi số, chia sẻ tại tọa đàm "Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số: Hướng tới ứng dụng có đạo đức và trách nhiệm" diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều 29/6.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet, ông cho biết: "Tại Pháp, chúng tôi xác định các ngành bị tác động mạnh nhất liên quan đến quản trị nhân sự, kế toán, pháp chế và truyền thông".

Theo chuyên gia, AI đang hỗ trợ mạnh mẽ các công việc như soạn thảo văn bản, xử lý hồ sơ và tổng hợp thông tin. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là lo ngại nghề nghiệp biến mất mà là chuẩn bị năng lực để làm chủ công nghệ.

"Để AI hỗ trợ hiệu quả, con người phải làm chủ và biết cách điều hướng nó. Người lao động cần xây dựng văn hóa sử dụng và khai thác giá trị của AI. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, sự tò mò và tinh thần học hỏi để trang bị kỹ năng đón đầu là điều kiện tiên quyết", ông nhấn mạnh.

Chuyên gia chuyển đổi số Manon Lafitte (trái) và Thomas Menant tại tọa đàm chiều 29/6. Ảnh: Quang Vinh

Trong khi đó, bà Manon Lafitte, chuyên gia luật công nghệ số tại Numéricité nêu quan điểm: Việc xác định những ngành nghề có nguy cơ bị tác động là cần thiết, nhưng nên quan tâm đến ngành nghề mới xuất hiện, mục tiêu là xây dựng chương trình đào tạo phù hợp để người lao động thích ứng.

Bà chỉ ra cùng với sự phát triển của AI, nhiều vị trí việc làm mới đã xuất hiện tại Pháp như chuyên gia quản trị dữ liệu, trưởng dự án AI hay chuyên gia chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

"Thay vì chỉ lo lắng về các ngành nghề biến mất, chúng ta nên tập trung đào tạo đón đầu các kỹ năng mới. Chẳng hạn, quản trị dữ liệu là một hướng đào tạo triển vọng cho tương lai", bà nói.

Sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm việc hơn vì những công cụ như Claude

Chia sẻ thêm về tác động của AI đối với thị trường lao động, ông Hervé Le Bars, Tổng Giám đốc Numéricité, Trưởng nhóm Chuyên gia tư vấn dự án chuyển đổi số cho biết không phải mọi ngành nghề đều chịu ảnh hưởng theo cùng một cách.

Theo ông, lĩnh vực y tế đã ứng dụng các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán từ nhiều năm trước. Dù AI có thể giúp bác sĩ phân tích dữ liệu, vai trò của đội ngũ y tế vẫn không thể thay thế, nhất là trong bối cảnh Pháp đang thiếu hụt nhân lực.

Ngược lại, ông thừa nhận một số ngành sáng tạo đang chứng kiến sức ép rõ rệt hơn. "Một số lĩnh vực như thiết kế đang chịu tác động lớn; sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm việc hơn vì các công cụ như Claude có khả năng thiết kế rất tốt", ông nói.

Ông Hervé Le Bars, Tổng Giám đốc Numéricité trả lời câu hỏi về AI và chuyển đổi số. Ảnh: Quang Vinh

Trong khu vực công, AI cũng góp phần thay đổi cách vận hành bộ máy hành chính. Chuyên gia cho biết việc ứng dụng AI giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc, kéo theo xu hướng tinh gọn biên chế. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp lựa chọn đào tạo lại công chức để họ đảm nhận những vị trí mới ngay trong cơ quan thay vì cắt giảm nhân sự.

"Điều quan trọng là tích hợp kỹ năng mới vào đào tạo để người lao động làm việc hiệu quả hơn với công cụ hiện đại, thay vì chỉ ngồi lo lắng về sự thay thế của AI", ông nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài trình bày của mình, ông Le Bars cho rằng AI có thể làm giàu thêm kiến thức, hỗ trợ học tập và nâng cao hiệu quả công việc, nhưng không thể thay thế quá trình tư duy của con người. Theo ông, AI chỉ thực sự phát huy giá trị khi đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tư duy thay vì đưa ra quyết định thay con người.

Trong môi trường làm việc, con người phải là người định hướng, kiểm soát và đánh giá kết quả do AI tạo ra. Những tác vụ như tổng hợp tài liệu, soạn thảo văn bản hay lập biên bản họp có thể giao cho AI, nhưng việc đánh giá chất lượng, xác minh độ chính xác và đưa ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người. Ông khẳng định: "AI không xóa bỏ việc làm nhưng sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc và cấu trúc công việc".

Bên cạnh đó, dữ liệu là "chất xám" của AI nên việc kiểm chứng nguồn thông tin, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu và nhận diện các thiên lệch trong thuật toán sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành nghề, đặc biệt là truyền thông, quản lý thông tin và quản trị công.