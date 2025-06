Trên diễn 1 đàn về giao thông, có tài khoản băn khoăn việc không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn trên đường, đặc biệt đường cao tốc liệu có bị xử phạt và thu giữ phương tiện không?

Chia sẻ này lập tức nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Anh Nguyễn Văn Mạnh (Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận nhiều lúc tham gia giao thông khi chuyển làn (nhất là những tuyến đường trong nội đô) quên không bật xi nhan.

“Khi nào rẽ tôi mới xi nhan xin đường, còn khi chuyển từ làn này sang làn khác thường không xi nhan. Như vậy có dính lỗi phạt nguội không?”, anh Mạnh nêu câu hỏi.

Nhiều phương tiện quên bật xi nhan chuyển làn trên cao tốc. Ảnh minh họa: VietNamNet

LS Phạm Thanh Bình (Công ty Luật Bảo Ngọc - Hà Nội) cho biết, khoản 2, Điều 13, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về sử dụng làn đường như sau:

“Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong 1 làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép;

Mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang 1 làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và 2 bên mới được chuyển”.

Theo luật sư, rất nhiều người tham gia giao thông hay mắc các lỗi khi chuyển làn trên đường bộ, đường cao tốc.

Đầu tiên là lỗi chuyển làn đường ở những đoạn không được phép. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy định: “Đối với những đoạn đường có biển báo hiệu làn đường dành riêng cho từng loại xe được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy thì các loại xe khác không được đi vào làn đường này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định)”.

“Như vậy, nếu xe chuyển làn vào các đoạn đường có biển báo hiệu làn đường dành riêng cho loại xe khác thì được xem là hành vi vi phạm pháp luật”, LS Thanh Bình cho biết.

Thứ 2, tài xế không bật tín hiệu trước khi chuyển làn hoặc chuyển sang làn bên cạnh cắt ngang qua vạch sơn liền.

Thứ 3, tài xế không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên trước khi chuyển làn.

Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông trên đường, với tốc độ lưu hành của xe là 60km/h, 60-80km/h, 80-100km/h, 100-120km/h thì khoảng cách an toàn tương ứng là 35m, 55m, 70m, 100m.

“Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số trên. Do đó, nếu người điều khiển xe không để ý rất dễ mắc phải lỗi sai này”, LS Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo LS Thanh Bình, căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng khi thực hiện hành vi: “chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định 'mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang 1 làn đường liền kề' khi chạy trên đường cao tốc".

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

"Như vậy, việc không bật tín hiệu là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định. Người có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe, không bị thu giữ phương tiện tham gia giao thông”, LS Phạm Thanh Bình giải đáp.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, giáo viên dạy lái xe, chuyển làn trên đường cao tốc là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ tài xế nào cũng cần nắm vững. Do đó, để chuyển làn an toàn, tài xế cần quan sát kỹ trước khi thực hiện, thông qua gương chiếu hậu ở giữa và hai bên. Việc này giúp tài xế nắm được môi trường giao thông xung quanh, đảm bảo không có phương tiện nằm trong điểm mù, đồng thời cần chú ý khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngoài ra, tốc độ của xe cần duy trì trong ngưỡng cho phép. “Đặc biệt, khi nhập làn từ đường dẫn vào cao tốc, tài xế phải tăng tốc đến mức tối thiểu theo quy định để có thể hòa vào dòng xe đang lưu thông một cách an toàn. Khi đã quan sát đầy đủ và xác định điều kiện thích hợp, tài xế cần bật xi nhan ít nhất 5 giây trước khi chuyển làn, để cảnh báo các phương tiện xung quanh”, ông Đồng cho biết.