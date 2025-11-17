Việc Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt chuyển nhượng 79% cổ phần tại dự án Thuận An 1 cho đối tác ngoại được xem là một trong những thương vụ bất động sản đáng chú ý nhất quý IV/2025. Đây không chỉ là một thương vụ hợp tác quốc tế thành công, mà còn củng cố bệ phóng cho giai đoạn tăng tốc 2026 của Phát Đạt.

Phối cảnh dự án Thuận An 1&2, nay thuộc phường Thuận Giao, TP.HCM

Khẳng định bản lĩnh nhà phát triển thực thụ

Dù đã chuyển nhượng phần lớn vốn góp cho đối tác ngoại, Phát Đạt vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển, quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai dự án Thuận An 1. Điều này không chỉ thể hiện sự tin tưởng từ đối tác quốc tế, mà còn phản ánh năng lực thực thi, uy tín của Phát Đạt trên thị trường.

Doanh nghiệp này khẳng định sẽ tiếp tục điều phối tiến độ, giám sát toàn bộ quy trình xây dựng và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, từ khâu thiết kế, vật liệu đến hoàn thiện công trình, cũng như hoàn chỉnh thủ tục theo đúng tiến trình pháp lý cho dự án.

Đặc biệt, Thuận An 1 là một trong số ít dự án hiện nay đạt cả chứng nhận LEED và Fitwel – hai tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về công trình xanh và môi trường sống lành mạnh. Điều này thể hiện rõ cam kết của Phát Đạt với mục tiêu phát triển bền vững, đặt sức khỏe, tiện ích và trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm.

“Chúng tôi xem việc giữ vai trò chủ đạo trong dự án là cách bảo đảm mỗi mét vuông được hoàn thiện đều mang dấu ấn của Phát Đạt – nơi chất lượng, giá trị sống và tính nhân văn luôn được đặt song hành”, đại diện công ty chia sẻ.

Triết lý phát triển “human-centric” - từ dự án đến chiến lược dài hạn

Thuận An 1 không chỉ là một dự án thương mại mang lại nguồn tài chính dồi dào cho Phát Đạt, mà còn đóng vai trò như một dự án biểu tượng cho triết lý phát triển sản phẩm mới của Công ty, trong đó con người, cộng đồng và môi trường sống được đặt ở trung tâm của quyết định phát triển sản phẩm.

Với quy mô lớn và tiêu chuẩn cao, tổ hợp Thuận An 1&2 được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khu vực đô thị mới ngay cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Triết lý “human-centric” được thể hiện qua thiết kế chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian xanh, tiện ích đa tầng và khả năng kết nối cộng đồng, hướng tới việc mang lại trải nghiệm sống cân bằng giữa vật chất và tinh thần.

Sự kết hợp giữa tư duy phát triển bền vững (ESG) và chuẩn mực nhân văn trong kiến trúc đô thị đã giúp Phát Đạt định vị rõ ràng hướng đi mới: tạo nên những không gian sống “đủ lý trí để đầu tư, đủ cảm xúc để gắn bó”.

Đây chính là dấu ấn khác biệt của Phát Đạt so với giai đoạn trước, mở ra một kỷ nguyên phát triển cân bằng hơn cho chính doanh nghiệp và các bên liên quan trong bối cảnh thị trường mới.

Thương vụ tạo tiền đề cho cuộc tăng tốc 2026

Việc chuyển nhượng 79% vốn tại Thuận An 1 được giới đầu tư đánh giá không chỉ là một bước đi tài chính khôn ngoan, mà còn củng cố các tiền đề quan trọng cho cuộc tăng tốc năm 2026 của Phát Đạt.

Thứ nhất, thương vụ mang lại nguồn vốn lớn, giúp Phát Đạt củng cố thanh khoản, tối ưu cấu trúc tài chính và tạo dư địa tái đầu tư vào các dự án chiến lược mới, đặc biệt là dự án tại trung tâm TP.HCM.

Thứ hai, thông qua việc hợp tác với một đối tác quốc tế có quy mô lớn, Phát Đạt mở rộng cánh cửa kết nối vào mạng lưới đầu tư toàn cầu, tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao và mô hình quản trị hiện đại. Đây là tiền đề quan trọng để Phát Đạt triển khai chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn, hướng đến các liên doanh, liên kết quy mô lớn trong giai đoạn 2026–2030, qua đó bổ sung nguồn lực toàn diện từ vốn, sản phẩm đến năng lực vận hành doanh nghiệp.

Thứ ba, việc được đối tác ngoại đánh giá cao và lựa chọn hợp tác cũng là sự công nhận cho uy tín và năng lực nội tại của Phát Đạt.

Sự kiện này góp phần gia tăng niềm tin trên thị trường tài chính, củng cố hình ảnh một doanh nghiệp bất động sản Việt Nam có tư duy minh bạch, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt)