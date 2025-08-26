Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ sau khi ban hành Nghị quyết 59, Việt Nam tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước.

Từ tháng 1/2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước, đưa tổng số đối tác có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38.

Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực quốc tế để bứt tốc phát triển.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu. Ảnh: Nhật Bắc

Dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, phát sinh nhiều yếu tố khó lường như vấn đề thuế quan và các rào cản thương mại, nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ 15 năm qua (2011-2025).

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 514 tỷ USD; tổng vốn FDI đăng ký và thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 24,1 tỷ USD và 13,6 tỷ USD, nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI cao nhất thế giới.

Hội nhập quốc tế đã tạo động lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế trong nước, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

Hội nhập quốc tế đã giúp nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của nước ta trên trường quốc tế. Trong bối cảnh các thiết chế đa phương khu vực và toàn cầu gặp nhiều thách thức, nước ta vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là một nước đi đầu trong thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và các định chế đa phương.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn đa phương cả trên kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Hội nhập quốc tế đã huy động được sự vào cuộc ngày càng tích cực, chủ động của tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Về một số định hướng, nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng quán triệt việc chuyển đổi tư duy trong hội nhập quốc tế: Từ nước "đi sau, tham gia, ký kết, gia nhập" sang "tích cực triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng, định hình" các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới, không chỉ thu hút nguồn lực mà giờ đây phải sẵn sàng chủ động "chia sẻ, đóng góp nguồn lực" cho các vấn đề chung của quốc tế; nhiệm vụ "đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".

Cần xác định hội nhập quốc tế lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế. Tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Ra mắt Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 9...

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt cho việc tổ chức lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội vào tháng 10 tới; khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức Năm APEC 2027; bảo đảm tham dự thành công của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các sự kiện đa phương lớn từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng cho rằng bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự khôn khéo, tư duy đổi mới, cách tiếp cận mới, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, ngày càng có thêm nhiều bạn bè, đối tác.