Chuyến tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên đưa du khách khám phá xứ Trà qua những trải nghiệm văn hóa trà, nghệ thuật dân gian, kết nối các điểm đến lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng.

Ngày 30/10, các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng các đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội đã tham gia Chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà và tham dự Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831- 4/11/2026).

Sau 2 giờ di chuyển, “Chuyến tàu di sản” đã đưa đoàn từ ga Hà Nội, đi qua các ga: Gia Lâm, Đông Anh, Phổ Yên để đến ga Lưu Xá, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tiến Hùng

Trên hành trình, các thành viên đoàn vừa thưởng trà, nghe giới thiệu về vùng chè Thái Nguyên, xem trình diễn pha trà, giao lưu với người làm trà, vừa thưởng thức hát Then, hát Văn, múa bát, độc tấu sáo Mông.

Các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng đại diện ngoại giao đoàn tại Hà Nội được đón tiếp nồng nhiệt tại ga Lưu Xá, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tiến Hùng

Đại biểu rất thích thú với trải nghiệm trên chuyến tàu di sản, đặt chân xuống Thái Nguyên khám phá văn hóa trà. Ảnh: Tiến Hùng

Các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng đại diện ngoại giao đoàn tại Hà Nội tham quan, trải nghiệm văn hóa trà tại Hợp tác xã Trà Tiến Yên, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tiến Hùng

Trao đổi với VietNamNet, Mr. Sok Phodany, Tham tán - Phó Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, cho biết sau một năm sang công tác tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên ông đi tham quan vườn trà tại Thái Nguyên, cũng là lần đầu tiên đến thăm một vùng trà tại Việt Nam.

"Cá nhân tôi đặc biệt yêu thích các sản phẩm trà. Mặc dù một số sản phẩm trà của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Campuchia, nhưng rất hiếm khi tìm thấy những sản phẩm trà có hương vị thơm ngon đặc trưng và đậm đà như ở đây", Mr. Sok Phodany chia sẻ.

Ấn tượng với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của chính quyền và người dân địa phương, ông Sok Phodany bày tỏ niềm phấn khởi và cảm thấy may mắn khi được Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến thăm tới một địa phương có bề dày kinh nghiệm và truyền thống lâu đời trong lĩnh vực sản xuất trà tại Việt Nam.

Tham tán - Phó đại sứ Vương quốc Campuchia Mr. Sok Phodany trải nghiệm hái chè tại Hợp tác xã Trà Tiến Yên. Ảnh: Tiến Hùng

Các đại biểu đến Thái Nguyên trên chuyến tàu di sản; tham quan vùng chè Tân Cương, tìm hiểu nghệ thuật chế biến và thưởng trà, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; tham dự Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026 và Lễ công bố Quyết định ghi danh Văn hóa trà vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Tiến Hùng