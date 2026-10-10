1. Hành trình tàu khách trực tiếp dài nhất thế giới nối hai thành phố nào?
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Moscow (Nga) - Vladivostok (Nga)
0%
- Moscow (Nga) - Bình Nhưỡng (Triều Tiên)0%
- Bắc Kinh (Trung Quốc) - Lhasa (Trung Quốc)0%
- Toronto (Canada) - Vancouver (Canada)0%Chính xác
Theo Guinness World Records, hành trình đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới nối Moscow, thủ đô Nga, với Bình Nhưỡng, thủ đô Triều Tiên, có chiều dài khoảng 10.214 km. Chuyến tàu đi qua phần lớn lãnh thổ Nga trước khi đến Triều Tiên, với thời gian dự kiến là 7 ngày 20 giờ 25 phút.
Tuyến này sử dụng toa khách chạy suốt hành trình, dù toa có thể được ghép vào các đoàn tàu khác nhau dọc đường. Dịch vụ đường sắt trực tiếp giữa hai thủ đô được khôi phục từ tháng 6/2025 sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19.
2. Chuyến tàu này mỗi tháng chạy bao nhiêu chuyến?
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1
0%
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- 30%
- 40%Chính xác
Theo thông tin do phía Nga công bố vào tháng 6/2025, tuyến tàu khách Moscow - Bình Nhưỡng hoạt động hai chuyến mỗi tháng. Vé được mở bán trước khoảng 60 ngày so với ngày khởi hành. Dịch vụ này được khôi phục từ ngày 17/6/2025, sau khi tạm dừng từ tháng 2/2020 do đại dịch Covid-19.
3. Vì sao hành khách có thể đi từ Moscow đến Bình Nhưỡng mà không phải đổi toa, dù đoàn tàu có thể thay đổi dọc đường?
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Vì toàn bộ hành trình chỉ sử dụng một đầu máy duy nhất.
0%
- Vì toa khách được nối vào các đoàn tàu khác nhau trên từng chặng.0%
- Vì tàu chạy trên một đường ray riêng xuyên suốt từ Nga đến Triều Tiên.0%
- Vì tàu không dừng tại bất kỳ nhà ga nào giữa hai thủ đô.0%Chính xác
Điểm đặc biệt của hành trình Moscow - Bình Nhưỡng là hành khách có thể đi suốt tuyến mà không phải chuyển sang toa khách khác, dù đoàn tàu có thể thay đổi trong quá trình di chuyển.
Theo Reuters, toa khách chạy tuyến Moscow - Bình Nhưỡng được nối vào các đoàn tàu khác nhau trên từng chặng, trong đó có đoàn tàu chạy tuyến Moscow - Vladivostok của Nga. Vì vậy, “không đổi tàu” ở đây không có nghĩa là sử dụng cùng một đầu máy hoặc một đoàn tàu từ đầu đến cuối, mà là hành khách không phải chuyển sang toa khách khác để hoàn thành hành trình.
4. Phần lớn các hành trình tàu khách dài nhất thế giới tập trung ở quốc gia nào sau đây?
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Trung Quốc
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- Canada0%
- Mỹ0%Chính xác
Nga có diện tích khoảng 17,1 triệu km², lớn nhất thế giới, trải rộng trên cả châu Âu và châu Á. Lãnh thổ rộng lớn cùng khoảng cách hàng nghìn km giữa các thành phố tạo điều kiện hình thành nhiều hành trình đường sắt dài. Tuyến Moscow - Vladivostok, dài khoảng 9.300 km, là một ví dụ tiêu biểu về những hành trình xuyên Siberia.
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