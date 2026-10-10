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Theo Guinness World Records, hành trình đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới nối Moscow, thủ đô Nga, với Bình Nhưỡng, thủ đô Triều Tiên, có chiều dài khoảng 10.214 km. Chuyến tàu đi qua phần lớn lãnh thổ Nga trước khi đến Triều Tiên, với thời gian dự kiến là 7 ngày 20 giờ 25 phút.

Tuyến này sử dụng toa khách chạy suốt hành trình, dù toa có thể được ghép vào các đoàn tàu khác nhau dọc đường. Dịch vụ đường sắt trực tiếp giữa hai thủ đô được khôi phục từ tháng 6/2025 sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19.