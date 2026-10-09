1. Quốc gia duy nhất nào trên thế giới đang ở năm 2083?
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Ethiopia
0%
- Maroc0%
- Nepal0%
- Argentina0%Chính xác
Thế giới đang ở năm 2026 nhưng người dân Nepal lại sống trong năm 2083 theo hệ thống lịch chính thức của đất nước này. Người Nepal dùng lịch Bikram Sambat. Đây là lịch được sử dụng trong các văn bản chính phủ, báo chí, chứng từ hành chính và giáo dục.
Khác với Dương lịch, Bikram Sambat là lịch âm dương kết hợp giữa chu kỳ Mặt Trăng để xác định các ngày lễ hội và chu kỳ Mặt Trời để xác định mùa vụ nông nghiệp. Vì bắt đầu khoảng năm 57 trước Công nguyên, lịch truyền thống của Nepal luôn đi trước Dương lịch hơn nửa thế kỷ.
2. Năm mới nước này thường rơi vào tháng mấy Dương lịch?
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1
0%
- 40%
- 70%
- 110%Chính xác
Một tháng trong lịch Bikram Sambat có thể kéo dài từ 29 đến 32 ngày, tùy theo các tính toán thiên văn hàng năm. Điều này khiến việc theo dõi ngày tháng ở Nepal không thể dựa vào thói quen, mà phải tra cứu lịch cập nhật do cơ quan chuyên môn công bố.
Năm mới của Nepal, gọi là Naya Barsha, thường rơi vào ngày 13 hoặc 14 tháng 4 Dương lịch, đánh dấu thời điểm chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hè và mở đầu một chu kỳ canh tác mới.
3. Quốc kỳ nước này hình gì?
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Hình vuông
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- Hình tam giác0%
- Hình chữ nhật0%
- Hình tròn0%Chính xác
Nepal là nước duy nhất trên thế giới có quốc kỳ không phải hình vuông hay hình chữ nhật mà bao gồm 2 hình tam giác xếp chồng lên nhau. Trên quốc kỳ nước này có hai biểu trượng: Tam giác phía trên có hình Mặt Trăng và tam giác phía dưới có hình Mặt Trời. Hai biểu tượng này phản ánh lịch sử, tôn giáo tại Nepal.
4. Đất nước này nổi tiếng với đỉnh núi nào?
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Everest
0%
- K20%
- Cook0%
- Phú Sĩ0%Chính xác
Đỉnh Everest là một trong những đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao gần 9.000m so với mực nước biển. Everest nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc thuộc dãy Himalaya.
Ngoài đỉnh Everest, Lhotse cũng là ngọn núi cao top đầu thế giới với chiều cao khoảng 8.500m. Ngọn núi này cũng nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc thuộc dãy Himalaya, rất gần đỉnh Everest.
5. Đất nước này sở hữu 8 ngọn núi cao nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Khoảng 75% địa hình Nepal là núi, với 8 trong 10 ngọn núi cao nhất thế giới nằm dọc biên giới đất nước. Trong đó có ngọn núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest và ngọn núi cao thứ ba thế giới là đỉnh Kanchenjunga.
- Sai
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