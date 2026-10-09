Chính xác

Thế giới đang ở năm 2026 nhưng người dân Nepal lại sống trong năm 2083 theo hệ thống lịch chính thức của đất nước này. Người Nepal dùng lịch Bikram Sambat. Đây là lịch được sử dụng trong các văn bản chính phủ, báo chí, chứng từ hành chính và giáo dục.

Khác với Dương lịch, Bikram Sambat là lịch âm dương kết hợp giữa chu kỳ Mặt Trăng để xác định các ngày lễ hội và chu kỳ Mặt Trời để xác định mùa vụ nông nghiệp. Vì bắt đầu khoảng năm 57 trước Công nguyên, lịch truyền thống của Nepal luôn đi trước Dương lịch hơn nửa thế kỷ.