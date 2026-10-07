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Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại chính thức từ 1/12/2026. Sân bay hiện có chiều dài đường băng 4.000m, là đường băng dài nhất Việt Nam. Chiều rộng đường băng là 70m, trong đó đường băng chính rộng 40m.

Hệ thống bao gồm 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối, với tổng diện tích khoảng 69,3ha. Ngoài ra, dự án còn bố trí 4 sân đỗ tàu bay và các khu vực đỗ phương tiện phục vụ mặt đất rộng 12,4ha.