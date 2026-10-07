1. Sân bay nào ở nước ta có đường băng dài nhất?
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Tân Sơn Nhất
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- Nội Bài0%
- Cam Ranh0%
- Long Thành0%Chính xác
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại chính thức từ 1/12/2026. Sân bay hiện có chiều dài đường băng 4.000m, là đường băng dài nhất Việt Nam. Chiều rộng đường băng là 70m, trong đó đường băng chính rộng 40m.
Hệ thống bao gồm 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối, với tổng diện tích khoảng 69,3ha. Ngoài ra, dự án còn bố trí 4 sân đỗ tàu bay và các khu vực đỗ phương tiện phục vụ mặt đất rộng 12,4ha.
2. Tỉnh rộng nhất cả nước hiện có mấy sân bay?
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- 40%Chính xác
Tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích hơn 24.200km2, là địa phương có diện tích lớn nhất Việt Nam. Tỉnh này sở hữu 2 sân bay, gồm sân bay Phan Thiết và sân bay quốc tế Liên Khương. Trong đó, sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng dùng chung cho cả hoạt động bay dân dụng phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời làm nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vùng trời vùng biển phía nam của Tổ quốc.
3. Đâu là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam?
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Phú Quốc
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- Chu Lai0%
- Vân Đồn0%
- Cam Ranh0%Chính xác
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ở Quảng Ninh là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Công trình do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với khoảng 7.700 tỷ đồng.
Sân bay Vân Đồn đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Sân bay có công suất 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, hướng tới 20 triệu vào năm 2050.
4. Sân bay nào ở Việt Nam đang hoạt động ở vị trí cao nhất so với mực nước biển?
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Sân bay Vân Đồn
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- Sân bay Đồng Hới0%
- Sân bay Điện Biên Phủ0%
- Sân bay Liên Khương0%Chính xác
Sân bay quốc tế Liên Khương nằm ở độ cao khoảng 962m so với mực nước biển. Sân bay là công trình do Pháp xây dựng năm 1933 và được Mỹ nâng cấp vào năm 1956.
Hiện nay, sân bay Liên Khương phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ được nâng cấp lên cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Công suất dự kiến đạt 5 triệu lượt khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
5. Tỉnh nào sắp có sân bay đầu tiên xây trên mặt biển?
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Đà Nẵng
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Theo phương án điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Xây dựng, sân bay Vân Phong được đề xuất đặt tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, với diện tích hơn 497ha.
Đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hoàn toàn trên mặt nước. Dự kiến công suất sân bay này khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính gần 9.215 tỷ đồng.
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