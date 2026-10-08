1. Quốc gia Đông Nam Á nào đứng đầu thế giới về trụ cột An ninh & an toàn năm 2026?
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Việt Nam
0%
- Malaysia0%
- Singapore0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành 2026 (TTDI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 25/9, Singapore đứng đầu thế giới về trụ cột An ninh & an toàn, đạt 6,87/7 điểm. Xếp sau Singapore là Qatar, Saudi Arabia, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Kuwait, Bahrain...
TTDI đánh giá các điều kiện và chính sách hỗ trợ sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Trong đó, An ninh & an toàn là một trong 17 trụ cột của chỉ số, thuộc nhóm "Môi trường tạo điều kiện". Vì vậy, thứ hạng này phản ánh vị trí của Singapore trong riêng tiêu chí an ninh và an toàn của TTDI, không có nghĩa quốc gia này đứng đầu ở tất cả các tiêu chí về du lịch.
2. Bao nhiêu % người trưởng thành ở Singapore cho biết cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm?
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88%
0%
- 91%0%
- 95%0%
- 98%0%Chính xác
Theo Gallup, 98% người trưởng thành ở Singapore cho biết cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm tại nơi mình sống. Con số này dựa trên khảo sát năm 2024, được công bố trong Báo cáo An toàn Toàn cầu 2025. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới trong khảo sát của Gallup. Đây là lần thứ 12 Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về cảm nhận an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm của Gallup.
Gallup đo lường cảm nhận về an toàn thông qua câu hỏi về việc đi bộ một mình vào ban đêm, cùng các câu hỏi về niềm tin đối với cảnh sát địa phương và trải nghiệm bị trộm cắp, hành hung. Kết quả năm 2024 dựa trên khảo sát hơn 145.000 người trưởng thành tại 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Điều này cũng cho thấy Singapore có kết quả nổi bật ở một thước đo an toàn khác, dù phương pháp của Gallup khác với cách WEF xây dựng trụ cột An ninh & an toàn trong TTDI.
3. Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới về trụ cột An ninh & an toàn năm 2026?
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Thứ 7
0%
- Thứ 90%
- Thứ 110%
- Thứ 150%Chính xác
Việt Nam đứng thứ 9 thế giới với 6,52/7 điểm ở trụ cột An ninh & an toàn trong TTDI 2026. Như vậy, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế có thứ hạng cao nhất ở trụ cột này.
4. Quốc gia nào có điểm An ninh & an toàn thấp nhất trong TTDI 2026?
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Mexico
0%
- Mali0%
- Nam Phi0%
- Pakistan0%Chính xác
Mexico đứng thứ 110 trong 110 nền kinh tế được WEF đánh giá ở trụ cột An ninh & an toàn, với 3,24/7 điểm. Sau Mexico là Mali, Colombia, Ecuador, Nigeria, Cameroon, Israel, Nam Phi, Jamaica và Pakistan trong nhóm 10 nền kinh tế có thứ hạng thấp nhất ở trụ cột này.
WEF không dùng trụ cột này để kết luận một quốc gia an toàn hay nguy hiểm trong mọi hoàn cảnh. Đây là một hạng mục của TTDI nhằm đánh giá các điều kiện liên quan đến sự phát triển du lịch và lữ hành. Vì vậy, bảng xếp hạng cần được hiểu trong phạm vi phương pháp đánh giá của WEF.
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