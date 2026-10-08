Chính xác

Theo Gallup, 98% người trưởng thành ở Singapore cho biết cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm tại nơi mình sống. Con số này dựa trên khảo sát năm 2024, được công bố trong Báo cáo An toàn Toàn cầu 2025. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới trong khảo sát của Gallup. Đây là lần thứ 12 Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về cảm nhận an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm của Gallup.

Gallup đo lường cảm nhận về an toàn thông qua câu hỏi về việc đi bộ một mình vào ban đêm, cùng các câu hỏi về niềm tin đối với cảnh sát địa phương và trải nghiệm bị trộm cắp, hành hung. Kết quả năm 2024 dựa trên khảo sát hơn 145.000 người trưởng thành tại 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều này cũng cho thấy Singapore có kết quả nổi bật ở một thước đo an toàn khác, dù phương pháp của Gallup khác với cách WEF xây dựng trụ cột An ninh & an toàn trong TTDI.