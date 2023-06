Sau 4 ngày tàu lặn Titan mất tích dưới đáy đại dương, tuần duyên Mỹ tuyên bố 5 người tham gia chuyến thám hiểm xác tàu Titanic đã thiệt mạng.

Các nạn nhân gồm: doanh nhân người Anh gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông Suleman, thợ lặn người Pháp Paul-Henri Nargeolet, giám đốc điều hành OceanGate Expeditions Stockton Rush và tỷ phú kiêm phi công người Anh Hamish Harding.

Ngoại trừ chàng trai 19 tuổi Suleman Dawood, 4 người còn lại đều là những nhà thám hiểm gan dạ, những doanh nhân thành công và là những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.

Hai cha con tỷ phú Shahzada và Suleman Dawood





Tỷ phú Shahzada và con trai - Suleman Dawood

Nhà Dawood là một trong những gia đình danh giá nhất Pakistan.

Ông Shahzada Dawood, 48 tuổi, là phó chủ tịch của tập đoàn Engro Corporation (Pakistan), đồng thời là cố vấn lâu năm cho tổ chức từ thiện của nhà vua - Prince's Trust International.

Theo tờ Telegraph, ông hiện sống ở Surbiton, tây nam London cùng vợ, con trai và con gái Alina. Ông Shahzada vốn có sở thích "khám phá các môi trường sống tự nhiên khác nhau".

Với bằng cử nhân Luật của Đại học Buckingham và bằng thạc sĩ Tiếp thị dệt may của Đại học Philadelphia, ông Shahzada từng là ủy viên và giám đốc ở một số công ty.

Ông trở thành giám đốc của Dawood Hercules Corporation vào năm 1996 và giữ chức phó chủ tịch từ năm 2018 đến 2021.

Bên cạnh công việc kinh doanh, ông còn là người ủng hộ British Asian Trust - một tổ chức giải quyết vấn đề đói nghèo ở Nam Á. Ông cũng là một uỷ viên quản trị ở viện Seti - tổ chức nghiên cứu ở California chuyên tìm kiếm sự sống ngoài trái đất.

Còn cậu con trai Suleman, 19 tuổi hiện là sinh viên Đại học Strathclyde ở Glasgow (Scotland). Cậu vốn là một "người hâm mộ lớn của văn học giả tưởng, thích học hỏi những điều mới", thích giải Rubik và chơi bóng chuyền.

Gia đình Dawood đã ở Canada một tháng trước khi 2 cha con thực hiện chuyến lặn biển. Những người hàng xóm của gia đình tiết lộ với Telegraph rằng họ là “những người hàng xóm rất tốt bụng và thú vị”.

Stockton Rush - giám đốc điều hành OceanGate

Tỷ phú Stockton Rush

Là giám đốc điều hành và người sáng lập của OceanGate Expeditions, ông Rush ban đầu được đào tạo như một phi công. Ông là phi công vận tải phản lực trẻ nhất thế giới ở tuổi 19 vào năm 1981.

Hồ sơ trên Linkedln cho biết ông tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng kỹ sư hàng không vũ trụ vào năm 1984.

Một doanh nhân từng tham gia chuyến thám hiểm Titanic mô tả ông Rush "rất chuyên nghiệp" cùng với phi công Paul-Henri Nargeolet. Vị này cũng khen ngợi hai người đàn ông này là "những chuyên gia xuất sắc" đã thực hiện hành trình thám hiểm tàu Titanic 38-40 lần".

Mike Reiss - nhà văn và nhà sản xuất của The Simpsons - mô tả Rush là một "người đàn ông có sức hút", là "người cuối cùng trong số những kẻ mộng mơ vĩ đại của nước Mỹ", tờ New York Times đưa tin.

Ông Reiss, người đã tham gia chuyến thám hiểm Titanic cùng với ông Rush, cũng so sánh ông với các ông trùm kinh doanh Henry Ford và anh em nhà Wright.

Năm 2017, ông Rush từng chia sẻ với tạp chí cựu sinh viên của Đại học Princeton: “Tôi quan tâm đến việc khám phá. Tôi từng nghĩ khám phá nghĩa là thám hiểm không gian nhưng sau đó tôi nhận ra, tất cả đều ở dưới đại dương”.

Đồng sáng lập OceanGate vào năm 2009, ông Rush đã nhiều lần dẫn đầu các đoàn thám hiểm đại dương.

Ông từng chế tạo và lái máy bay của riêng mình, thực hiện hơn 30 lần lặn trong một chiếc tàu lặn dành cho hai người.

Nói về con tàu Titanic, ông Rush cho biết: “Điều thực sự gây ấn tượng với bạn là vẻ đẹp của nó. Bạn thường không thấy điều đó ở một con tàu đắm. Đó là một xác tàu đẹp tuyệt vời”.

Paul-Henri Nargeolet

Ông Paul-Henri Nargeolet, 77 tuổi

Từng là chỉ huy phục vụ trong hải quân Pháp 25 năm, ông Nargeolet, 77 tuổi, tham gia chuyến thám hiểm Titanic đầu tiên vào năm 1987.

Sau khi rời hải quân Pháp, nơi ông là đội trưởng của nhóm lặn sâu, ông đã đảm nhiệm một số vị trí trên các con tàu lặn.

Là giám đốc Chương trình Nghiên cứu dưới nước của RMS Titanic Inc, công ty sở hữu quyền đối với xác tàu Titanic, ông đã chỉ đạo việc thu hồi các vật phẩm từ con tàu trong nhiều chuyến thám hiểm.

Sinh ra ở Chamonix (Pháp), ông trải qua thời thơ ấu ở châu Phi cùng cha mẹ. Ông đã kết hôn với nhà báo người Mỹ Michelle Marsh - người đã qua đời vào năm 2017 ở tuổi 63.

“Ông ấy là một lái tàu lặn cực kỳ có năng lực", bạn của ông là Dik Barton, thợ lặn người Anh đầu tiên nhìn thấy xác tàu Titanic, chia sẻ. Ông Barton cũng tiết lộ Nargeolet đã tiếp cận xác tàu Titanic 37 lần.

Năm ngoái, Nargeolet đã xuất bản một cuốn sách ở Pháp về những trải nghiệm của ông với tàu Titanic có tựa đề Dans Les Profondeurs Du Titanic (In The Depths Of The Titanic).

Năm 2019, ông từng nói: “Nếu bạn ở độ sâu 11m hay 11km, nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra thì kết quả là như nhau. Khi bạn ở vùng nước rất sâu, bạn sẽ chết trước khi nhận ra có điều gì đó không ổn, vì thế đó không phải là vấn đề”.

Hamish Harding

Ông Harding là người nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness thế giới.

Phi công tỷ phú, chủ tịch của Action Aviation - công ty kinh doanh và vận hành quản lý bán máy bay phản lực tư nhân - cho biết trên tài khoản Instagram của mình rằng, ông đã tham gia chuyến thám hiểm OceanGate với tư cách là một “chuyên gia sứ mệnh”.

Ông Harding, 58 tuổi, làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi đặt trụ sở của Action Aviation, và tự giới thiệu trong tiểu sử cá nhân trên mạng xã hội với tư cách là một “nhà thám hiểm thế giới”.

Bạn ông, nhà khoa học biển James Mearn đã miêu tả ông là người “rất quyến rũ” và “rất thích phiêu lưu”.

Ông cũng được người bạn của mình, Đại tá Terry Virts, cựu chỉ huy của Trạm Vũ trụ quốc tế, mô tả là "nhà thám hiểm người Anh tinh túy".

Đại tá Virts nói: “Một số người thích xem Netflix, một số người chơi golf, còn Hamish xuống đáy đại dương hoặc bay vào không gian”.

“Như tôi đã nói nhiều lần, Hamish là nhà thám hiểm người Anh ưu tú. Anh ấy thích phiêu lưu, thích khám phá”.

Trên trang web của Action Aviation, ông Harding viết rằng công ty của ông là “đại diện chuyên nghiệp được lựa chọn” cho các chuyến bay của các nguyên thủ quốc gia, các nhân vật quan trọng, các công ty trong danh sách Fortune 100 và các tập đoàn quốc tế”.

Ông Harding nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có kỷ lục bay vòng quanh Trái đất nhanh nhất qua Bắc và Nam Cực bằng máy bay, trong 46 giờ 40 phút và 22 giây.

Tháng 3/2021, ông được trao kỷ lục về thời gian dài nhất đi qua phần sâu nhất của đại dương trong một lần lặn, cùng với Victor Vescovo, với thời gian 4 giờ 15 phút.

Về chuyến thám hiểm của mình, ông Harding nói với tờ Khaleej Times có trụ sở tại Dubai: “Tôi luôn muốn mạo hiểm đến những vùng đất chưa được khám phá. Nói chung, điều đó khiến tôi hứng thú với việc dấn thân vào những cuộc phiêu lưu và thám hiểm”.

Ông cũng từng cho biết, ông thường đưa con trai Giles đi cùng trong những chuyến đi này, bao gồm cả hành trình phá kỷ lục thế giới đến Nam Cực khi Giles, 12 tuổi và trở thành người trẻ nhất từng đến thăm Nam Cực.

Sky News đưa tin, năm ngoái, ông Hamish Harding cũng tham gia chuyến bay vào vũ trụ do công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của Jeff Bezos thực hiện.