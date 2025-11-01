Gần đây, loạt ảnh về hội phụ nữ trung niên tự tin khoe mái tóc bạc óng ánh, gương mặt rạng rỡ cùng với phong cách quý phái đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Loạt ảnh hội chị em trung niên tự tin khoe sắc với mái tóc bạc "gây sốt" mạng

Nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc bạc được tạo kiểu tinh tế khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ và để lại “cơn mưa” lời khen: “Bạc mà sang”, “đẹp quý phái”, “muốn được như các cô quá”...

Theo tìm hiểu, chủ nhân của loạt ảnh gây sốt là chị Nguyễn Thoa (50 tuổi, Hà Nội) - người được hội chị em phong làm “hội trưởng lấp lánh”.

Chị Thoa chia sẻ: “Loạt ảnh được mọi người quan tâm và yêu thích, chúng tôi rất vui. ‘Hội tóc bạc lấp lánh’ có dịp lan tỏa tinh thần tích cực, yêu đời là điều chúng tôi mong muốn.

Một hình ảnh khác trong buổi gặp mặt của hội

Chị Thoa cho biết thêm, “hội nhóm tóc bạc tự nhiên - lấp lánh hội” được thành lập cuối năm 2022 và hiện đã có hơn 78.000 thành viên tham gia. Họ có điểm chung là "tạm biệt" hóa chất, thuốc nhuộm, chấp nhận mái tóc bạc theo thời gian như một niềm tự hào.

Loạt ảnh “viral” được chụp trong buổi gặp mặt định kỳ 3 tháng 1 lần của hội tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, các thành viên chụp ảnh, trò chuyện về bí quyết chăm sóc tóc, sống khỏe, đẹp ở tuổi trung niên.

Chị Thoa tâm sự, trước đây, chị từng mệt mỏi với việc chạy theo hình ảnh trẻ trung, tìm đến thuốc nhuộm để giấu đi mái tóc bạc. Theo thời gian, hóa chất khiến tóc xơ xác, da đầu yếu đi thậm chí có cả dấu hiệu hói.

“Tôi phải lựa chọn hoặc là yêu mái tóc bạc của mình hoặc là tổn hại sức khỏe. Và tôi chọn yêu thương”, chị nói.

Chị Thoa tự tin với mái tóc bạc ở tuổi 50

Với chị Thoa, hành trình để tóc bạc không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn là một cuộc “tái sinh” trong tâm hồn. Chị học được cách lắng nghe bản thân, dành thời gian để tập trung sống cho mình.

“Độ tuổi này, chăm sóc cơ thể và tinh thần là điều quan trọng nhất. Tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống điều độ, giữ tâm thế vui vẻ thì mặt mới tươi và khi mặt tươi thì tóc bạc mới đẹp được”, chị nói thêm.

Chị Thoa tận hưởng tuổi trung niên với sự an yên, thay vì níu kéo tuổi trẻ, chị chọn trân trọng bản thân ở hiện tại.

Với chị Thoa, yêu thương bản thân ở mọi lứa tuổi chính là hạnh phúc

“Khi tâm hồn đẹp, ở bất kỳ độ tuổi nào người phụ nữ cũng sẽ thấy mình xinh đẹp và thông minh. Chỉ cần thỉnh thoảng được gặp gỡ bạn bè trong hội nhóm, chia sẻ những bí quyết chăm sóc mái tóc bạc, làm đẹp hay giữ nét trẻ trung, với tôi, đó đã là sống vui rồi”, chị Thoa chia sẻ.

Giờ đây, mái tóc bạc không còn là dấu hiệu của tuổi tác mà trở thành tuyên ngôn của tự do và sức khỏe. Như thông điệp mà “lấp lánh hội” gửi gắm: Phụ nữ đẹp nhất khi họ tự do, tự tin và được là chính mình.

Ảnh: NVCC

Nguyễn Hạnh