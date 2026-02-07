Theo thông báo từ các cơ quan quản lý Nhà nước về giám sát an toàn, an ninh mạng, thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết và thực hiện hành vi rửa tiền.

Nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro liên quan đến mở, sử dụng tài khoản thanh toán và các hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng, các ngân hàng đều đưa ra khuyến cáo các khách hàng thực hiện đúng cam kết khi sử dụng dịch vụ tại Bản điều khoản, điều kiện về mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại ngân hàng.

Hiện các ngân hàng đều yêu cầu khách hàng truy cập mục “Cảnh báo & Khuyến nghị” tại ứng dụng ngân hàng để cập nhật “Cảnh báo các hình thức lừa đảo” và “Cam kết về mở và sử dụng tài khoản”.

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, nắm bắt tâm lý vội vàng do bận rộn vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo thường gia tăng hoạt động trong thời điểm này. Do đó, ngân hàng đề nghị khách hàng khi có giao dịch chuyển tiền vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cần ghi nhớ nguyên tắc: Càng vội càng phải chậm lại.

Giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng: Càng vội càng phải chậm lại.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng lưu ý, nâng cao cảnh giác trong dịp Tết Nguyên đán:

Không cài đặt phần mềm, ấn các đường link lạ (làm hộ chiếu, visa xuất khẩu lao động/du lịch, thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ, giao hàng, nhận quà, trúng thưởng, lì xì,...) từ các nguồn không rõ ràng: website/đường link/mã QR/tin nhắn/email lạ hoặc file APK.

Không cung cấp thông tin cá nhân và bảo mật như ảnh chụp CCCD, ảnh khuôn mặt, tên truy cập, mật khẩu, mã OTP, hóa đơn thanh toán,… cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Không chuyển tiền trước khi xác thực chính xác thông tin.

Kiểm tra, xác thực thông tin với nơi làm hộ chiếu, visa, nơi lưu trú du lịch (khách sạn, resort, homestay,…), thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ, giao hàng,… trước khi thực hiện.

Chỉ cài đặt phần mềm trên chợ ứng dụng App Store/Google Play/CH Play.

Đọc kỹ thông tin trước khi đồng ý tất cả điều khoản, kiểm tra thông tin tác giả (nhà phát triển) và đọc các bài đánh giá về ứng dụng trước khi cài đặt.

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và website và ứng dụng chính thức của ngân hàng.

Liên hệ ngay với hotline của ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo.