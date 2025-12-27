Chuyện tình “chàng lùn” và cô gái xinh đẹp

Hơn 1 năm qua, cuộc sống của Nguyễn Thế Công (quê Phú Thọ) sinh động và nhiều màu sắc hơn khi nên duyên với Hoàng Thị Hà Chuyên (quê Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh). Chuyện tình yêu của “chàng lùn” và cô gái xinh đẹp được nhiều người biết đến qua đoạn video chụp ảnh cưới đầy thú vị “viral” trên mạng xã hội những ngày qua.

Video chụp ảnh cưới hút hàng trăm nghìn lượt xem của Thế Công

Thế Công mắc bệnh bẩm sinh, ở tuổi 21 anh chỉ cao 1m40, gương mặt non nớt. Với ngoại hình đặc biệt, Công gặp nhiều khó khăn thuở ấu thơ. Anh không theo kịp các bạn trong vận động nên khó hòa đồng. Năm tháng lủi thủi chơi một mình khiến Công mang nhiều nỗi niềm.

Khi trưởng thành, anh nỗ lực hết mình để tự lập. Trong công việc và giao tiếp, anh khá tự tin nhưng trong tình yêu vẫn có sự mặc cảm. Đôi lúc, anh hoài nghi về hạnh phúc tương lai vì cho rằng khó có cô gái nào chấp nhận đến với mình.

“Tôi lo 1 thì mẹ lo 10. Mẹ lo tôi không lấy được vợ rồi lúc về già cô đơn, lủi thủi”, Công kể.

Khi gặp gỡ Hà Chuyên – cô gái có nụ cười tỏa nắng, mọi lo lắng, hoài nghi của Công tan biến. Trước tình cảm chân thành và kiên định của cô gái ấy, Công tin rằng mỗi người trên cuộc đời này đều có thể tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình.

Cặp đôi dự định kết hôn vào tháng 1/2026

Công quen biết Chuyên qua mạng xã hội vào đầu năm 2024, khi đó anh đang làm việc ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Thấy bức ảnh Chuyên cười rạng rỡ, Công nhắn tin làm quen với mong muốn tìm thêm một người bạn chứ không dám nghĩ xa hơn.

Nhưng qua vài lần trò chuyện, Công thay đổi suy nghĩ. Chuyên là cô gái nhẹ nhàng, hiểu chuyện. Khi anh chia sẻ hoàn cảnh thật của mình, cô không một lời phán xét hay tỏ thái độ e dè. Không phải ngoại hình, điều cô quan tâm là bản chất con người và cách cư xử của anh.

“Sự kiên nhẫn, lắng nghe của anh khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Dù chưa gặp mặt nhưng qua cách nói chuyện, anh luôn cho tôi cảm giác an toàn”, Chuyên nói.

Công hạnh phúc khi gặp được cô gái yêu thương và thấu hiểu mình

Cặp đôi xác nhận hẹn hò dù chưa từng gặp mặt. Ba tháng sau khi chính thức trở thành người yêu, họ mới có cuộc gặp đầu tiên.

Lần ấy, Công bắt xe buýt đến thăm Chuyên. Gặp nhau ở quán cà phê, anh ngẩn ngơ trước khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái.

“Cô ấy ngoài đời xinh hơn trong ảnh, cách nói chuyện dịu dàng khiến tôi đã yêu lại càng yêu hơn”, Công nói.

Chuyên không bất ngờ trước vóc dáng nhỏ nhắn của bạn trai, ngược lại có cảm giác thân thuộc. Giây phút Công chủ động nắm tay, hứa hẹn về tương lai khiến Chuyên xúc động và nhớ mãi đến giờ.

Cặp đôi giấu mọi người, yêu nhau gần 1 năm. Mỗi cuối tuần, Công lại bắt xe buýt lên gặp Chuyên. Sợ bị gia đình bắt gặp, họ phải hẹn nhau ở một điểm cách xa nhà.

“Điều khiến tôi lo lắng nhất lúc ấy là sự phản đối của bố mẹ, còn khi yêu anh Công, tôi không băn khoăn bất cứ điều gì”, Chuyên tâm sự.

Cảm xúc đặc biệt ngày ra mắt

Tháng 8/2025, khi đã chắc chắn vào tình cảm của mình, Công mạnh dạn theo Chuyên về ra mắt. Anh xác định, rào cản gia đình là điều anh buộc phải đối mặt và vượt qua để rước được Chuyên về làm vợ.

Tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ

Hôm ấy, Công ăn mặc lịch sự đến nhà thăm bố mẹ Chuyên. Khác với dự tính, anh được gia đình cô tiếp đón lịch sự, từ thái độ đến lời nói đều hài hòa.

“Thái độ của bố mẹ cô ấy khiến tôi bất ngờ. Họ không xa lánh hay dè chừng, ngược lại rất tạo điều kiện cho tôi. Tối hôm đó, khi tôi tạm biệt ra về, bố vợ còn giữ lại: ‘Tối muộn rồi, hay con ngủ lại đây rồi sáng mai hãy về’. Tuy nhiên, vì e ngại, tôi vẫn xin từ chối”, Công kể.

Anh không biết sau ngày ra mắt ấy, “cuộc chiến” của Chuyên mới bắt đầu. Bố mẹ hết lời khuyên nhủ cô nghĩ lại vì lo tương lai con gái chịu thiệt thòi. Người xung quanh thì “lời ra tiếng vào”, gièm pha đủ chuyện.

Chuyên từng nghe một người họ hàng xa nói thẳng: “Con xinh xắn, cao ráo thế này sao lại yêu người lùn? Mai này tương lai sẽ đi về đâu?”.

“Nghe thì buồn nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi nói với anh Công, làm sao để bố mẹ ủng hộ là được. May mắn, anh ấy thuyết phục được bố mẹ nhờ sự trưởng thành, biết quan tâm đến tôi và mọi người”, Chuyên kể.

Vượt qua “cửa ải” của nhà gái, Công hạnh phúc dẫn Chuyên về nhà mình ra mắt. Hôm ấy, mẹ anh phấn khởi làm 2 mâm cỗ mời người thân đến chung vui. Khoảnh khắc gặp nàng dâu tương lai, mẹ anh bật cười vì hạnh phúc.

“Mẹ tôi và các dì/cậu vui lắm. Các dì bảo: ‘Công làm thế nào mà yêu được người xinh thế?’. Mẹ tôi thì lén hỏi: ‘Con nhỏ con như vậy, người ta có đồng ý lấy con không, gia đình họ có chấp nhận không?’. Khi biết mọi chuyện đã ổn thỏa, mẹ tôi mới nhẹ lòng”, Công kể.

Sau gần 2 năm quen và yêu, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Lễ dạm ngõ của họ được tổ chức vào ngày 4/12 vừa qua và đám cưới dự kiến tổ chức vào ngày 7-8/1/2026.

Ngày dẫn Chuyên đi chụp ảnh cưới, Công ngập tràn hạnh phúc. Dù phải đứng trên chiếc ghế cao 25cm để trông tương xứng với vợ, anh vẫn hãnh diện khi sau tất cả, tình yêu của mình đã có cái kết đẹp.

Ảnh và video: Công Mẩu