Đám cưới đáng nhớ

Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Sương (SN 1991, xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng mắc bệnh suy tuyến yên. Ở độ tuổi U40, họ sở hữu dáng hình thấp bé, gương mặt non nớt như đứa trẻ lên 10.

Định mệnh sắp đặt, cả hai đã gặp gỡ và nên duyên vợ chồng. Tìm được một người có hoàn cảnh giống mình, lại có sự đồng điệu về tâm hồn, với Văn Thắng, đó là may mắn lớn.

Cặp đôi cùng hoàn cảnh tìm thấy nhau và nên duyên

Thắng kể, trước đây anh từng quen một vài cô gái có ngoại hình bình thường. Tuy nhiên, sự gièm pha của xã hội mỗi khi họ sánh đôi khiến anh chịu nhiều áp lực.

“Ngày đó, tôi bị ám ảnh mãi với câu hát ‘chồng gì mà chồng bé...’. Hơn nữa, tôi còn giam mình trong những nỗi sợ, sợ đôi bên khác biệt không thể thấu hiểu nhau, sợ đường con cái gặp khó khăn thì hôn nhân sẽ đổ vỡ”, anh Thắng chia sẻ.

Anh nghĩ, mình khó có thể kiên trì với một mối quan hệ nhiều khác biệt như vậy. Và sự thật, những mối quan hệ chênh lệch ngoại hình ấy đã không có kết quả.

Đến khi gặp gỡ Sương, cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, có giọng nói ngọt ngào và giọng hát rất hay, anh biết, “định mệnh” của mình đã đến.

“Năm 2020, tôi làm việc ở Hà Nội, Sương cũng học tại trung tâm nghị lực sống tại đây. Tình cờ quen biết nhau, tôi bị cô ấy thu hút từ lần gặp đầu tiên”, anh Thắng chia sẻ.

Sự thấu hiểu đã gắn kết họ với nhau

Họ quen nhau chưa bao lâu thì dịch COVID-19 bùng nổ. Những tháng ngày xa cách không khiến tình cảm của họ mờ nhạt, thậm chí nỗi nhớ nhung càng khiến họ khao khát được gắn bó với nhau. Một cách rất dịu dàng, họ bước vào cuộc sống của nhau và không thể tách rời.

“Tôi nhớ, hồi đó bố muốn mai mối tôi với một cô gái nhỏ nhắn gần nhà. Tôi kiên quyết nói: ‘Không, con đã quen Sương rồi’. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con trai và đồng ý để hai đứa cưới nhau”, anh Thắng kể.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 11/2022. Năm đó, dịch COVID-19 vừa được đẩy lùi, bố mẹ anh chỉ muốn tổ chức một đám cưới ấm cúng với sự tham dự của họ hàng thân thiết. Tổng số mâm cỗ dự kiến là 30 mâm.

Cặp đôi có đám cưới đáng nhớ

Thế nhưng, số lượng khách đến chung vui đông gấp đôi khiến anh và gia đình một phen bối rối.

“Nhiều người không nhận được thiệp mời cũng đến chung vui với chúng tôi. Đám cưới phát sinh khoảng 15 mâm cỗ họ hàng nội, ngoại, 15 mâm bạn bè. Gia đình tôi phải gọi gấp thực phẩm bổ sung, từ 30 mâm lên 45 mâm, rồi lên đến 60 mâm cỗ. Tôi phải căng bạt, thuê thêm bàn ghế kê sang sân nhà em trai mới đủ chỗ ngồi.

Dù vất vả một chút nhưng tôi hạnh phúc và trân quý tình cảm của mọi người. Nhờ sự hiện diện của họ, đám cưới của chúng tôi trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Nhưng có một điều khiến tôi áy náy mãi là hai vợ chồng đã bỏ lỡ một số mâm, chưa thể đến chúc rượu, trực tiếp gửi lời cảm ơn đến họ”, anh Thắng chia sẻ.

Hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc

Sau đám cưới, cặp đôi tí hon xây đắp và vun vén tổ ấm nhỏ ở Hà Nội. Anh Thắng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chị Sương làm tự do.

Hôn nhân của họ có niềm vui, nỗi buồn đan xen

Anh Thắng vui vẻ khoe, mới đây họ đã gom góp và mua được một căn chung cư ở Thủ đô để an cư lạc nghiệp. Tuy tình hình tài chính chưa hoàn toàn thuận lợi nhưng với vợ chồng anh, căn nhà là động lực để cả hai cố gắng.

Anh Thắng thừa nhận, 3 năm qua, hôn nhân của anh không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”. Vợ chồng anh cũng như bao cặp đôi khác, nhiều lúc “xô bát xô đũa” do bất đồng quan điểm và sự cố chấp ở mỗi người.

Thế nhưng, những lúc hòa thuận, những phút giây tình cảm đã bù đắp lại, giúp họ cân bằng cảm xúc, dễ thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, anh Thắng cũng có bí quyết riêng để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

“Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, nếu thấy vợ vô lý hoặc suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ gọi điện tâm sự với mẹ vợ, để mẹ trò chuyện, giải thích với cô ấy. Bố mẹ bao giờ cũng hiểu con gái mình nhất mà. Nhưng tâm sự khác với mách tội, tôi luôn nói chuyện với bố mẹ vợ một cách chân tình.

Riêng chuyện mâu thuẫn gia đình, tôi không bao giờ kể với bố mẹ ruột bởi lo ngại mối quan hệ bố mẹ chồng - nàng dâu phức tạp. Thêm nữa, tôi nghĩ vợ chồng phải biết bỏ qua khuyết điểm của nhau, miễn sao gia đình êm ấm”, anh Thắng chia sẻ.

Sau tất cả, cặp đôi trân trọng hạnh phúc mình đang có

Anh Thắng vốn ít nói, đôi khi không biết nói những lời ngọt ngào làm vui lòng vợ. Đổi lại, anh thể hiện tình cảm qua những mâm cơm nóng nổi, nấu những món ăn vợ thích, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc không gian sống.

Thi thoảng, anh mua cho vợ chiếc váy, thỏi son... Thay vì chở nhau đi chơi thường xuyên như thuở mới yêu, giờ đây họ dành thời gian tận hưởng giây phút bình yên trong căn nhà nhỏ.

Do hạn chế về chiều cao, căn nhà của anh Thắng, chị Sương có nhiều khác biệt. Nội thất được kê thấp và ưu tiên những thứ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng. Trong nhà luôn sẵn một chiếc thang để cả hai dễ dàng lấy những thứ trên cao.

Hiện tại, tuy tổ ấm nhỏ vắng tiếng cười con trẻ nhưng đổi lại, tình cảm của vợ chồng anh Thắng được kết nối bởi sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng nhau.

Trong mắt anh Thắng, chị Sương là người phụ nữ thuần Việt, hiểu chồng, dành mọi thứ mình có cho gia đình. Với anh, những đức tính đó đáng trân quý, có thể bù đắp cho mọi khuyết điểm để mỗi ngày bên nhau đều ấm áp.

Ảnh: NVCC