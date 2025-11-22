Yêu xa 5 năm chưa từng gặp mặt

Nguyễn Xuân Hòa (SN 2001, quê Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều người nhớ ngay từ lần đầu gặp bởi ngoại hình đặc biệt. Ở tuổi 24, anh chàng có gương mặt non nớt như trẻ lên 10 và chiều cao vỏn vẹn 1m40.

Hòa kể, anh ngừng phát triển chiều cao vào năm 9 tuổi. Lên cấp 2, anh mới nhận ra sự khác biệt ở mình nhưng không vì thế mà mặc cảm. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề nông, anh luôn tự nhủ phải cố gắng để có cuộc sống tốt.

Cặp đôi "tí hon" có tình yêu bền bỉ và mãnh liệt

Như bao chàng trai khác, ở tuổi trưởng thành, Hòa cũng mơ về một tình yêu đẹp và trọn vẹn. Anh từng yêu một cô gái có chiều cao bình thường, tuy nhiên mọi chuyện kết thúc chóng vánh do đôi bên không thấu hiểu nhau.

Cho đến khi gặp Lò Thị Bé (quê Nghệ An) – cô gái có ngoại hình "tí hon" giống mình, anh mới tìm thấy tình yêu đích thực.

“Ở bên cô ấy, tôi được là chính mình và hiểu thế nào là sự đồng điệu tâm hồn”, Hòa chia sẻ.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2019, khi ấy Hòa đang làm việc ở Lào, còn Bé làm việc ở TPHCM. Trong một lần lướt mạng, Hòa bắt gặp hình ảnh một cô gái có gương mặt dễ thương, ngoại hình nhỏ bé nhưng đôi mắt đầy chiều sâu. Anh kết bạn, nhắn tin làm quen và biết cô gái ấy cũng giống mình.

“Cô ấy cao 1m30, dáng dấp nhỏ nhắn nhưng nói chuyện chững chạc. Chúng tôi có cùng hoàn cảnh nên dễ dàng thấu hiểu nhau. Hai đứa xác nhận chuyện hẹn hò dù chưa từng gặp gỡ”, Hòa kể.

Cặp đôi sẵn sàng bỏ lại nhiều thứ để được ở gần nhau

Trong suốt 5 năm, vì khoảng cách hàng nghìn km, dịch COVID-19 căng thẳng và vì vướng bận công việc, cặp đôi chưa một lần gặp nhau. Dẫu vậy, tình yêu của họ vẫn bền bỉ và mãnh liệt.

Tình yêu ấy được vun đắp hàng ngày qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi hỏi han, quan tâm nhau. Họ tìm thấy niềm hạnh phúc ngay cả khi quay quắt với nỗi nhớ nhung và chờ đợi.

“Hai đứa 2 nơi, chúng tôi lúc nào cũng mong ngày gặp gỡ. Nhưng giống như bao cặp đôi yêu đương khác, cũng có lúc chúng tôi vì giận hờn, bất đồng quan điểm hay hiểu lầm mà nói lời chia tay", Hòa chia sẻ.

Vỡ òa phút gặp gỡ

Trước khi về nước vào năm 2024, Hòa và Bé đã nói lời chia tay được một thời gian ngắn. Và lần này tưởng chừng họ không bao giờ quay lại.

Thế nhưng, khi đã gần nhau hơn một chút, Hòa không cam tâm với kết cục này. Anh hẹn gặp Bé để ít nhất 1 lần được nhìn thấy cô gái đã “sưởi ấm trái tim” mình suốt 5 năm xa xứ.

Khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi hút 4,5 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: NVCC

Lần gặp ấy, Hòa hồi hộp như lần đầu biết yêu. Khoảnh khắc người thương xuất hiện, anh vỡ òa hạnh phúc, cảm giác vừa lạ vừa quen.

“Cô ấy ngoài đời nhỏ bé hơn trong hình rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mà khi gặp mặt vẫn có chút gì đó e ngại”, Hòa kể.

Họ tìm lại cảm giác quen thuộc khi ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lời chia tay lúc trước bỗng chốc bị lãng quên, cặp đôi lại yêu nhau như thuở ban đầu.

Về Việt Nam, Hòa xin làm việc tại một nhà hàng ở Quảng Trị, bắt đầu từ vị trí bồi bàn, dọn dẹp, phụ bếp. Sau 6 tháng kiên trì học hỏi, anh đã thuận lợi đứng ở vị trí đầu bếp chính.

Còn Bé làm việc cho một công ty ở TPHCM. Vì đặc thù công việc, cô thường xuyên phải di chuyển nên cặp đôi tiếp tục yêu xa. Cứ cách vài tháng, cặp đôi hẹn gặp nhau 1 lần. Có khi Hòa chủ động đến gặp Bé, cũng có lúc Bé lặn lội hàng nghìn cây số từ TPHCM ra Quảng Trị gặp người thương.

Tháng 6/2025, vì không muốn tiếp tục yêu xa, phải quay quắt với nỗi nhớ nhung và chờ đợi, Hòa quyết định tạm nghỉ việc, chuyển đến TPHCM sống để được ở gần bạn gái.

“Kể từ đó đến giờ là 5 tháng, tôi rất vui và hạnh phúc khi được gặp cô ấy mỗi ngày”, Hòa nói.

Sau tất cả, Hòa tin đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp của đời mình. Trong mắt anh, Bé không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn đồng hành, người giúp anh nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan và dịu dàng hơn.

Trải qua 5 năm yêu xa, sẵn sàng từ bỏ công việc để được gần nhau, cặp đôi tin tưởng tương lai sẽ là tháng ngày bình yên họ hằng mong đợi. Với họ hiện tại, tình yêu không còn được đo bằng khoảng cách mà được đong đầy bằng sự hiện diện của nhau mỗi ngày.

Ảnh: NVCC