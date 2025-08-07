Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Tăng tốc Chuyển đổi số Quốc gia (CDA) của Cisco tại Việt Nam, với mục tiêu đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Chính phủ, hướng tới số hóa toàn bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và nâng cao chất lượng dịch vụ công đến năm 2030.

Đại diện Cisco và ETC ký kết hợp tác xây dựng mô hình thử nghiệm Trung tâm dữ liệu bảo mật thế hệ mới, hướng tới hỗ trợ các mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia

Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc ETC phát biểu tại lễ ký kết hợp tác với Cisco

Thông qua sự hợp tác này, mô hình thử nghiệm sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng nền tảng hạ tầng số đáp ứng các yêu cầu về quy mô, tính năng và bảo mật cho hệ thống dữ liệu chính phủ. Trung tâm dữ liệu này kỳ vọng góp phần tạo nền tảng cho việc xây dựng chính phủ số, đảm bảo kết nối dữ liệu đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Điều này sẽ tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, bằng việc số hóa hồ sơ tài liệu và triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mọi cấp chính quyền.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác hơn 20 năm giữa Cisco và ETC

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Như Dũng - Tổng Giám Đốc Cisco Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: “Chương trình CDA của Cisco là hiện thân cho cam kết của Cisco đối với sự phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh các doanh nghiệp tại Việt Nam đang chuyển mình số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), họ cần hạ tầng mạng bảo mật và có khả năng mở rộng để hiện thực hóa tham vọng AI. Sự hợp tác với ETC thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời phản ánh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên suốt hai thập kỷ qua".

Ông Nguyễn Như Dũng - Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Lào, Campuchia nhấn mạnh cam kết của Cisco và ETC trong thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Trung tâm dữ liệu thế hệ mới thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công

Chương trình Tăng tốc Chuyển đổi số Quốc gia (CDA) tại Việt Nam của Cisco được xây dựng phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính thức khởi động từ tháng 6/2024, chương trình tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, đổi mới công nghệ và tăng cường năng lực an ninh mạng thông qua các hình thức hợp tác công - tư. Sáng kiến chiến lược giữa Cisco và ETC đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai chương trình CDA tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc hỗ trợ cho lĩnh vực “Chuyển đổi số trong khu vực công".

Tại lễ ký kết, ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT ETC nhấn mạnh: “ETC và Cisco đã có hơn 20 năm hợp tác bền chặt. Hai bên đã đồng hành cùng triển khai nhiều giải pháp công nghệ cốt lõi và nền tảng cho các khách hàng trọng điểm bao gồm các cơ quan thuộc khối Chính phủ, cùng các ngân hàng và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác bền chặt giữa ETC và Cisco sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của công nghệ và quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam".

Ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT ETC chia sẻ về hơn 20 năm hợp tác giữa ETC và Cisco, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Giải pháp công nghệ tiên tiến triển khai tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc

Trong khuôn khổ hợp tác, Cisco sẽ thiết kế và cung cấp sản phẩm, phần mềm và dịch vụ để xây dựng mô hình trung tâm dữ liệu, đồng thời hỗ trợ chuyên gia và tổ chức các hoạt động đào tạo để hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Bảo mật thế hệ mới.

ETC sẽ dẫn dắt việc triển khai thử nghiệm, cung cấp các tình huống ứng dụng thực tế và môi trường thử nghiệm, đồng thời phối hợp tổ chức đào tạo và hội thảo liên quan đến quá trình triển khai mô hình này. Sau khi hoàn thiện, Cisco và ETC sẽ trình diễn giải pháp này tại Trung tâm Dữ liệu ETC, chào đón các đoàn nghiên cứu và công tác từ các cơ quan Nhà nước đến tham quan và chứng kiến trực tiếp công nghệ. Sáng kiến này nhằm góp phần hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ và Bộ Chính trị xác định chuyển đổi số là một “đột phá quan trọng hàng đầu” cho giai đoạn 2025 - 2030, sáng kiến này nhấn mạnh giá trị hợp tác giữa các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu và trong nước. Cisco và ETC cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Bích Đào