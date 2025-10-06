“Thị trường toàn cầu đang biến động mạnh bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng và kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng, buộc doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị vừa linh hoạt để thích ứng, vừa thông minh để tối ưu vận hành và duy trì lợi thế cạnh tranh”, ông Hoàng Tùng - Giám đốc Tư vấn, Citek chia sẻ.

Một nền tảng quản trị hợp nhất, không chỉ là ERP

Không chỉ là một bản nâng cấp của ERP truyền thống, SAP Business Suite được xem như một hệ sinh thái quản trị thế hệ mới.

“Khác biệt lớn nhất của SAP Business Suite nằm ở cách tiếp cận “Suite-First, AI-First”: “Bằng cách hợp nhất ứng dụng, dữ liệu và AI trên cùng một nền tảng, chúng tôi hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả với insight theo thời gian thực, quy trình tinh gọn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của AI và tự động hóa”, ông Nguyễn Hồng Việt – Tổng Giám đốc, SAP Việt Nam cho biết.

SAP nhấn mạnh nguyên lý “flywheel” (bánh đà) là trọng tâm của SAP Business Suite. Nguyên lý này mô tả một chu trình tuần hoàn liên tục, trong đó các hoạt động ở tầng ứng dụng sẽ tạo ra dữ liệu. Dữ liệu từ ứng dụng SAP và phần mềm tích hợp như CRM, MES, POS… được sử dụng để vận hành AI. Năng lực AI được hình thành từ dữ liệu tiếp tục quay trở lại tối ưu hóa chính các ứng dụng, hướng đến một hệ thống vận hành ngày càng thông minh và hiệu quả.

Ông Nguyễn Hồng Việt chia sẻ những điểm nổi bật của SAP Business Suite

Đại diện SAP Việt Nam chia sẻ: SAP Business Suite tạo khác biệt với ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là tính linh hoạt trong triển khai nhờ kiến trúc composable và nền tảng cloud-native, cho phép doanh nghiệp nhỏ bắt đầu từng bước và tập đoàn lớn mở rộng toàn diện, kết nối dễ dàng qua API. Thứ hai là sự thông minh trong vận hành, khi AI tích hợp trực tiếp vào quy trình để xử lý dữ liệu sạch, cung cấp insight theo thời gian thực và thúc đẩy tự động hóa. Cuối cùng là tăng trưởng bền vững, với chiến lược “clean core” giúp doanh nghiệp giảm chi phí sở hữu (TCO), đáp ứng yêu cầu ESG và luôn sẵn sàng thích ứng nhờ cập nhật công nghệ định kỳ.

Bắt đầu hành trình SAP Business Suite từ Cloud ERP

SAP Business Suite là một nền tảng tích hợp toàn diện, được thiết kế để hỗ trợ mọi chức năng trong doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm những phân hệ cốt lõi như ERP, Mua hàng, Quản trị nhân sự… mỗi phân hệ vận hành như một mô-đun trong một hệ thống hợp nhất. SAP Cloud ERP chính là điểm khởi đầu cho hành trình hướng đến Business Suite - nơi toàn bộ các ứng dụng quản trị được tích hợp liền mạch. Cloud ERP sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, tạo nền tảng cho SAP Business Data Cloud và SAP Business AI hoạt động hiệu quả.

Ông Triết Trần - Chuyên gia tư vấn kiến trúc giải pháp, SAP thực hiện demo quy trình hoạt động của nền tảng SAP Business Suite

Citek đã chứng minh năng lực tư vấn triển khai SAP Cloud ERP (S/4HANA Public Cloud) đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và những ngành phức tạp cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

“Citek là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, Tiêu dùng, Thương mại... Với dịch vụ tư vấn chuyên sâu vượt trội và khả năng tiếp cận những công nghệ SAP tiên tiến nhất, Citek sẽ tiến tới triển khai SAP Business Suite tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá mọi chức năng kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng linh hoạt và bền vững, có khả năng mở rộng với tốc độ vượt trội và nâng cao lợi thế cạnh tranh”, ông Hoàng Tùng cho biết.

Citek là một trong những đơn vị tư vấn và triển khai thành công SAP Cloud ERP tại Việt Nam, được SAP vinh danh Best GROW Partner (Best SAP Cloud ERP Partner) 2024, Best Midmarket Partner of the Year 2024

Citek đã chính thức trở thành SAP Platinum Partner, đồng thời là thành viên duy nhất tại Việt Nam gia nhập United VARs - liên minh đối tác SAP toàn cầu với hơn 80 thành viên là SAP Partner xuất sắc tại hơn 100 quốc gia, góp phần khẳng định năng lực, cam kết và uy tín của Citek trên thị trường trong nước và quốc tế.

“Việc gia nhập United VARs mở ra cơ hội để Citek mang những trải nghiệm chuyển đổi số quốc tế tốt nhất về với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa những thế mạnh và best practice của ngành tại Việt Nam tiếp cận khu vực và quốc tế”, ông Nguyễn Công Tẩn - Tổng Giám đốc, Citek cho biết.

Thế Định