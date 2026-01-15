Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền phục vụ Đại hội 14 của Đảng tại Thủ đô, đang đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và tổ chức chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật tạo không khí trang trọng, phấn khởi trong Nhân dân trước thềm Đại hội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết thành phố đã chuẩn bị toàn diện công tác trang trí theo 6 khu vực trọng điểm: khu vực Trung ương và Quảng trường Ba Đình, trung tâm thành phố, các tuyến cửa ngõ, khu vực quanh nơi đại biểu lưu trú, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và toàn địa bàn Thủ đô.

Toàn bộ 126 xã, phường đã triển khai trang trí thống nhất, cơ quan, đơn vị treo cờ, khẩu hiệu từ ngày 10/1/2026, nhân dân treo cờ Tổ quốc từ 15-25/1/2026. Hệ thống 143 màn hình LED trên địa bàn cũng phát nội dung tuyên truyền về Đại hội 14 của Đảng từ ngày 25/12/2025, góp phần lan tỏa thông tin đến người dân.

Thành phố thường xuyên kiểm tra, bổ sung băng rôn, pano, banner, đảm bảo mỹ quan đô thị, tiếp tục hoàn thiện các cụm chiếu sáng, mô hình trang trí tại những tuyến đường trọng điểm. Riêng hạng mục hoa tươi dự kiến hoàn thành trước ngày 16/1/2026 với phương án thay thế thường xuyên để duy trì chất lượng, độ tươi và tính thẩm mỹ.

Nhiều tiết mục ý nghĩa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, ý nghĩa.

Bên cạnh trang trí đô thị, Hà Nội tổ chức 88 buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại trung tâm văn hóa, vườn hoa, sân vận động và khu dân cư, ưu tiên hướng về cơ sở để mọi người dân đều được thụ hưởng đời sống tinh thần phong phú. Các hoạt động góp phần củng cố niềm tin và khí thế thi đua chào mừng Đại hội 14 của Đảng.

Theo Giám đốc Sở VHTT, chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được xác định là sự kiện trung tâm, tạo dấu ấn chính trị - văn hóa sâu sắc chào mừng thành công Đại hội.

Chương trình có thời lượng khoảng 120 phút, gồm các nghi thức chính trị và phần nghệ thuật với 3 chương:

- Tráng ca dưới cờ Đảng

- Với Đảng trọn niềm tin yêu

- Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Thành phố sẽ bố trí các màn hình LED tại một số địa điểm công cộng để người dân theo dõi trực tiếp.

Quá trình chuẩn bị được Thành ủy và UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương nhằm bảo đảm chương trình đúng định hướng chính trị, chuẩn mực nghi thức, an ninh - an toàn và kỹ thuật truyền hình.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị, chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân Thủ đô", ông Phạm Tuấn Long khẳng định.