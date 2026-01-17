Tại sự kiện, nhiều bạn trẻ và cộng đồng tiểu văn hóa (Subculture - thuật ngữ chỉ một nhóm nhỏ trong xã hội có lối sống, tư tưởng khác biệt so với cộng đồng) tham gia vào hành trình “đồng sáng tạo”, góp phần làm nên khoảnh khắc rực rỡ cho mùa lễ hội.

Dư chấn từ màn ra mắt ấn tượng

Cuối tháng 12/2025, khán giả TP.HCM và du khách được sống trong khoảnh khắc thăng hoa. City Tết Fest là thương hiệu lễ hội văn hóa đặc trưng, nơi giao thoa tinh thần hiện đại và bản sắc Việt. Sự kiện trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đương đại mỗi dịp Tết đến, do công ty The Purpose Group (bao gồm: Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) sáng lập và tổ chức.

Đêm khai mạc (27/12/2025) là màn chào sân của dàn sao Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI... Trong khi đó, đêm 28/12 chứng kiến giao lộ âm nhạc quốc tế với sự bùng nổ của Soobin Hoàng Sơn, MAYDAYs và nghệ sĩ nước ngoài.

Không chỉ rực rỡ về đêm, sức hút của lễ hội còn được thắp lửa vào ban ngày với dòng người check-in không gian nghệ thuật Immersive House và “săn” quà tại gian hàng chợ Tết.

Nhiều bạn trẻ và gia đình “đổ bộ” công viên bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng “cháy” cùng lễ hội trong đêm countdown.

Sân khấu Vị Battle được “cầm trịch” bởi kiến trúc sư Đinh Tất Đạt (324PRAXIS), lấy hình tượng trái tim của người đầu bếp, mang nhiệt độ của lửa, sức nóng của áp lực và nhịp căng của cuộc so tài.

Trong khi đó, triển lãm Mê Tales mở ra không gian cộng hưởng giữa ẩm thực và kiến trúc - nơi 2 nhà hàng có một sao Michelin Star và 6 nhà hàng nằm trong Michelin Guide 2025 đối thoại cùng 8 văn phòng kiến trúc. Ngoài ra, cuộc thi Vị Battle với đề bài tôm khô và củ kiệu mang đến sân chơi sáng tạo cho đầu bếp trẻ. Đó là nơi thách thức trở thành chất xúc tác cho giao lưu, học hỏi và đổi mới.

Mê Vị mở ra nhiều hoạt động độc đáo, và khép lại bằng không gian tinh tế của Mê Vị Banquet - dạ tiệc fine dining sang trọng.

Lộ trình "vượt ngưỡng" cảm xúc cho 2 ngày cuối

Mảnh ghép đặc biệt và được mong chờ tại Immersive House là khoảnh khắc TP.HCM được “kể lại” bằng ngôn ngữ ánh sáng qua triển lãm Mapping Tết Morphosis, biến không gian kiến trúc đô thị thành bức tranh sống động. Đặc biệt, triển lãm đa phương tiện Ctrl+M với 12 tác phẩm đến từ nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, mang đến 12 “điểm chạm” sáng tạo.

Immersive House được đầu tư mạnh về công nghệ, ánh sáng và chuyển động, từ đó mang đến trải nghiệm thỏa mãn giác quan.

Khán giả có dịp được “chiêu đãi” màn trình diễn nảy lửa tại với chung kết cuộc thi VJ:MAZED - giải đấu trình diễn thị giác mở rộng, mở đường cho tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng tại sàn đấu quốc tế. Các “phù thủy hình ảnh” mang đến màn trình diễn thị giác sống động - nơi hình ảnh, âm thanh và nhịp điệu được xử lý trực tiếp, tạo trải nghiệm đa tầng và giàu cảm xúc cho khán giả.

Tại cuộc thi VJ:MAZED, quán quân thuộc về Flux Collective, á quân gọi tên Leoxi và hai đội đồng hạng ba là Đôi Cô cùng Trần Ngọc Đăng Khoa

Ngoài ra, hệ sinh thái mua sắm, trải nghiệm ăn uống cũng sôi động. Chợ Tết “Maze-zô” và “Chợ Á - mê!lLocal” tấp nập tín đồ săn quà độc bản. Và khi “chiếc bụng đói” lên tiếng, vũ trụ ẩm thực A-Maze Street với loạt quán ngon nổi tiếng ở TP.HCM, sẵn sàng tiếp thêm năng lượng để bạn chơi xuyên đêm.

Khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng, dưới bầu trời rực sáng pháo hoa và laser, đám đông cùng dàn nghệ sĩ đếm ngược chào 2026, khép lại một năm rực rỡ.

Khép lại mùa lễ hội, City Tết Fest tiếp tục định vị là nền tảng thực hành sáng tạo dài hạn, qua đó xây dựng mô hình mang tính bền vững. Đó là nơi cộng đồng tiểu văn hóa được kết nối, các ngành sáng tạo giao thoa. Sân khấu tại City Tết Fest là nơi sáng tạo không chỉ được trình diễn, mà được thực hành, kết nối và phát triển.

Hozo City Tết Fest 2025 gửi lời cảm ơn đến các đối tác đồng hành chính thức: - Bia Saigon - “Tỏa Tết Lớn” cùng Hozo City Tết Fest 2025: Trải qua 150 năm di sản, Bia Saigon đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng người Việt - trở thành biểu tượng của sự kết nối & tự hào. Tiếp nối cột mốc lịch sử này, Bia Saigon chính thức đồng hành cùng Hozo City Tết Fest 2025 - siêu lễ hội Văn hoá - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng, với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược, mang đến không gian trải nghiệm độc đáo, đậm đà hương vị bia sảng khoái và đậm chất Việt Nam. - Từ Bia Saigon Lager tạo nên “lời mời Tết Lớn” - mang đến những khoảnh khắc triệu gắn kết trong không khí Tết gần kề đến Bia Saigon Special trao “Lộc Special”, ăn mừng mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, Bia Saigon Chill mang đến một không khí sôi động, “Tỏa tiệc vui - Chill chất riêng”, nơi mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ và hòa nhịp vào không khí lễ hội. - Với tinh thần "Toả Tết Lớn", Bia Saigon hứa hẹn mang tới một mùa Tết gắn kết, lan toả "lộc" may mắn, thịnh vượng đến mọi nhà.

Minh Hoà