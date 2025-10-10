Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội từ 10-12/10 diễn ra với sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Tại Lễ hội, các không gian văn hoá đa sắc màu được tái hiện sống động: từ những điệu múa truyền thống Á - Âu, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế, cho đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam mang thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”.

Người dân đối phó với nước lũ ở Bắc Ninh.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không gian sự kiện khép lại bằng hình ảnh hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người, của sự đồng cảm và niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.

Lễ hội Văn hoá Thế giới – một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái – tiếp tục khẳng định thông điệp: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua, vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người”.

PV