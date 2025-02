XEM CLIP:

Clip ghi lại diễn biến vụ cướp cửa hàng FPT (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức) vào trưa 22/2, do Trương Hùng Đức (22 tuổi, quê Phú Yên, là sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM) thực hiện chỉ khoảng 1 phút.

Đức đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm che kín mặt và đi xe gắn máy đến. Khi vừa vào cửa hàng FPT, Đức lấy dao có sẵn từ trong ba lô ra.

Lúc này, có duy nhất nữ nhân viên Mai Thị Thanh H. (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) trông coi cửa hàng, còn lại tất cả các nhân viên và nhân viên bảo vệ phía trước đi ăn cơm trưa.

Trương Hùng Đức khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đối diện với kẻ cướp có dao, chị H. lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên đã làm theo yêu cầu. Chị H. đến quầy thu ngân giao hết số tiền và Đức bỏ vào ba lô, rồi đi vội ra ngoài, lên xe gắn máy tẩu thoát.

Tất cả chỉ diễn ra chừng 1 phút kể từ khi Đức bước vào cửa hàng FPT và lấy tiền tẩu thoát.

Trương Hùng Đức vừa vào cửa hàng FPT đã rút dao ra khống chế, đe dọa nữ nhân viên. Ảnh: Cắt từ clip

Đối tượng cướp hơn 152,8 triệu đồng khá dễ dàng và diễn biến chỉ diễn ra chừng 1 phút. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Công an TPHCM, sau 2 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ được Đức tại phòng trọ ở đường số 7, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Công an thu hồi đủ số tiền hơn 152,8 triệu đồng vừa bị cướp và chiếc xe gắn máy mà Đức dùng làm phương tiện gây án.

Đức khai nhận, là sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nhưng ham mê cờ bạc trên mạng, dẫn đến nợ nần và hiện tại còn nợ nhiều người số tiền 180 triệu đồng. Bị chủ nợ dí đòi, Đức nghĩ cách đi cướp để kiếm tiền giải quyết và đã gây ra vụ cướp táo tợn nhắm vào cửa hàng FPT nói trên.