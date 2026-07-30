XEM CLIP: (Nguồn Công an tỉnh Lào Cai)

Đoạn clip do Công an tỉnh Lào Cai công bố ghi lại quá trình truy bắt Trần Văn Tam (40 tuổi, trú xã Cát Thịnh) sau khi người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái ô tô bỏ chạy trên quốc lộ 32.

Theo hình ảnh, nhiều tổ công tác đồng thời truy đuổi, lập chốt chặn trên các tuyến đường. Sau gần 10km bỏ chạy, ô tô của Tam bị chặn trên tuyến đường thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La. Người này tiếp tục cố thủ trong xe nhưng sau đó bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết Tam là người đang trốn quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để qua mắt lực lượng chức năng, Tam đội tóc giả, đeo kính đen thay đổi diện mạo trước khi lái ô tô lưu thông trên quốc lộ 32.

Tại cơ quan điều tra, Tam khai trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp số ma túy cất giấu trên người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Tam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.