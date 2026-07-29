Ngày 29/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (40 tuổi, trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Tam là đối tượng đang trốn cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng Trần Văn Tam trốn cai nghiện bắt buộc nguỵ trang tóc giả để qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 32, đoạn qua thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tổ công tác của Công an xã Cát Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 21A-062.84 do Tam điều khiển.

Dù đã đội tóc giả, đeo kính đen nhằm che giấu tung tích, đối tượng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Tam bất ngờ tăng tốc bỏ chạy theo hướng xã Thượng Bằng La.

Ngay sau đó, các lực lượng phối hợp triển khai phương án truy bắt, đồng thời lập nhiều chốt chặn trên các tuyến đường đối tượng có thể di chuyển.

Lực lượng công an phối hợp truy bắt Trần Văn Tam sau khi đối tượng lái xe ô tô tăng tốc bỏ chạy suốt 10km. Ảnh: CACC

Sau gần 10km truy đuổi, lực lượng chức năng chặn được chiếc ô tô trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La.

Tuy nhiên, Tam tiếp tục cố thủ trong xe nhằm chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một thời gian vận động, khống chế, công an đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc, bảo đảm an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và đối tượng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tam khai nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một ví da bên trong chứa nhiều gói và viên nén.

Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là 0,42g ma túy.