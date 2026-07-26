XEM CLIP:

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Bảo (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) - tài xế điều khiển xe đầu kéo bỏ chạy hơn 130km sau khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan công an làm việc với Bùi Văn Bảo. Ảnh: CACC

Theo lời khai, Bảo cho biết bản thân không có giấy phép lái xe, chiếc xe đầu kéo cũng đã cơi nới thành thùng. Do đó, Bảo lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý.

"Tại vì tôi không có bằng lái nên sợ. Xe lại cơi nới thành thùng, nghĩ đêm hôm không ai xử lý nên tôi cố tình chạy. Khi thấy lực lượng CSGT lập chốt, có cọc tiêu cùng tín hiệu đèn, còi yêu cầu dừng xe, tôi đã cố tình điều khiển xe lao qua cọc tiêu rồi bỏ chạy", Bảo khai.

Trước đó, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ-moóc không gắn biển số, có dấu hiệu cơi nới thành thùng.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Tài xế xe đầu kéo không chấp hành hiệu lệnh của CSGT bỏ chạy hơn 130km theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác phối hợp đón dừng.

Dù vậy, tài xế vẫn điều khiển xe lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ công tác tuần tra rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tổ chức truy đuổi. Sau quãng đường hơn 130km, lực lượng chức năng đã khống chế phương tiện tại khu vực nút giao IC14 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội Chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo.