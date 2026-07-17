Ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đơn vị đã làm rõ vụ việc ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trên quốc lộ 4C.

Theo kết quả xác minh, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 23A-093.xx là ông N.T.D. (56 tuổi, trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang).

Người điều khiển ô tô 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương được xác định là ông N.T.D. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan công an xác định ông D. đã có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào ngày 15/7, xe cứu thương biển số 23M-000.15 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc chở bệnh nhân L.S.V. (49 tuổi) chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Khi đến Km93 quốc lộ 4C, thuộc xã Yên Minh, xe cứu thương đã bật đèn, còi ưu tiên và nhiều lần phát tín hiệu xin vượt ô tô 23A-093.xx. Tuy nhiên, tài xế không nhường đường ngay mà chỉ cho vượt sau khoảng 4-5 phút, tương đương quãng đường 5km.

Theo thông tin từ cơ sở y tế và gia đình bệnh nhân, khoảng 10 phút sau khi vượt được xe phía trước, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất nặng. Kíp cấp cứu báo cáo lãnh đạo bệnh viện và trao đổi với gia đình.

Sau đó, gia đình thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay trở lại Mèo Vạc. Bệnh nhân đã tử vong trên đường về.

Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.