Theo thông tin từ UBND xã Châu Quế, khoảng 1h30 ngày 17/7, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km169+000 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thôn Hạ Lý.

Xe khách tông vào phía sau xe tải đi cùng chiều. Ảnh: TB

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Quế đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông.

Qua xác minh ban đầu, xe khách BKS 88B-011.xx lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài. Khi đến Km169+000, phương tiện va chạm vào phía sau xe tải BKS 29H-353.xx đang chạy cùng chiều phía trước, sau đó lao sang làn đường đang thi công mở rộng.

Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: TB

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong; 3 hành khách trên xe khách và 2 người trên ô tô tải bị thương, được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.