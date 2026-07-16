XEM CLIP: (Nguồn LH)

Theo anh Hưng, khoảng 19h10 ngày 15/7, anh điều khiển xe cứu thương đưa một nam bệnh nhân 49 tuổi bị xuất huyết não, tiên lượng nặng từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để cấp cứu.

"Đến khoảng 20h10, sau gần 1 giờ di chuyển, xe tôi gặp một ô tô 7 chỗ đi phía trước. Dù xe tôi đã phát tín hiệu ưu tiên nhưng phương tiện này không tạo điều kiện cho xe vượt lên. Quãng đường xe 7 chỗ không cho vượt vào khoảng 5km", anh Hưng kể lại.

Theo tài xế Hưng, sáng 16/7, anh đã làm việc với lực lượng CSGT, cung cấp bản tường trình và dữ liệu camera hành trình để phục vụ công tác xác minh.

Xe cứu thương nhiều lần phát tín hiệu còi xin vượt nhưng ô tô 7 chỗ không nhường đường. Ảnh: cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nông Quang Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc, xác nhận bệnh nhân được chuyển viện là nam, nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, tiên lượng rất nặng.

Theo ông Tân, sau khi được cấp cứu ban đầu, bệnh viện giải thích tình trạng bệnh và gia đình mong muốn chuyển lên tuyến trên với hy vọng còn cơ hội cứu chữa.

"Tuy nhiên, khi xe cứu thương di chuyển qua địa phận Yên Minh được một đoạn thì bệnh nhân không qua khỏi", ông Tân cho hay.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip về việc xe cứu thương đang di chuyển trên quốc lộ 4C theo hướng từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ. Do tuyến đường có nhiều đèo dốc, mặt đường hẹp, xe cứu thương nhiều lần phát tín hiệu còi xin vượt nhưng ô tô 7 chỗ mang BKS 23A.093.XX chạy phía trước được cho là không giảm tốc độ hoặc chủ động nhường đường.