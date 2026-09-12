Clip (nguồn: Hoài Sơn):

Ngày 12/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều cây xanh tại TP Đà Nẵng bật gốc, gãy đổ, một số tuyến đường ngập nước, lực lượng chức năng phải huy động người xử lý sự cố.

Khoảng 11h57, tại số 173 Tố Hữu (phường Cẩm Lệ), một cây xanh cao khoảng 4m bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực trước quán cơm, nơi có nhiều người đang đứng chờ mua đồ ăn.

May mắn, những người đứng gần kịp di chuyển nên không bị cây đè. Vụ việc không gây thương tích nhưng khiến một phần vỉa hè bị hư hỏng, mái hiên và biển hiệu quán cơm bị ảnh hưởng.

Anh Chiến, chủ quán cơm, cho biết lúc xảy ra sự việc trời mưa rất lớn. Anh đang bán hàng thì nghe tiếng động mạnh, sau đó cây xanh đổ xuống sát quán khiến mọi người hoảng hốt.

Cây xanh cao khoảng 4m bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực trước quán cơm.

Phần mái che của quán bị hư hỏng khi cây ngã đổ.

Tại phường Hòa Cường, Hải Châu, Liên Chiểu... mưa lớn kèm gió mạnh cũng làm nhiều cây xanh gãy, đổ, có cây đè trúng ô tô đang đậu bên đường và chắn lối đi. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã huy động cán bộ, dân quân cắt, thu dọn cây, giải phóng mặt đường.

Các lực lượng chức năng và người dân cũng tổ chức khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường tại nhiều tuyến đường nhằm tăng khả năng thoát nước.

Trong khi đó, tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang), lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ bà Lê Thị Cúc (60 tuổi) di dời người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa kéo dài.

Cây bàng bật gốc đổ chắn ngang đường Trưng Nữ Vương. Ảnh: Bảo Ngọc

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Trong đó, các địa phương được yêu cầu phải theo dõi sát diễn biến, thông tin kịp thời cho người dân; rà soát phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là tại khu vực ven biển, thấp trũng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: G.X

Lực lượng chức năng được yêu cầu chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, kiên quyết ngăn người và phương tiện vào nơi ngập sâu, ngầm, tràn, sông suối, vùng hạ du hồ chứa; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Bộ CHQS và Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp sơ tán người dân, bảo đảm an ninh trật tự và vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu đến các khu vực bị chia cắt.

Lực lượng biên phòng, cảnh sát đường thủy tiếp tục thông báo cho tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân phòng tránh và bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu, trú tránh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 13h ngày 11/9 đến 13h ngày 12/9, Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm; khu vực đồng bằng, ven biển và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 130-230mm, có nơi cao hơn. Tại Câu Lâu, lượng mưa đo được 307,8mm. Mưa lớn gây ngập tại một số khu vực thấp trũng, trong đó có tuyến đường từ Đà Nẵng đi Hội An và đường Thăng Long đoạn qua cầu Đỏ. Dự báo từ chiều 12/9 đến hết ngày 13/9, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Mưa lớn tập trung đến trưa 13/9 rồi giảm dần. Khu vực phía Bắc thành phố được cảnh báo có tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm; phía Nam phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, cây xanh gãy đổ và sạt lở tại các khu vực xung yếu.