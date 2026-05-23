Ngày 23/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người dân bất ngờ thấy bò tót khi di chuyển qua khu vực bìa rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (thuộc phường Trị An, TP Đồng Nai).

Hình ảnh bò tót xuất hiện cách người quay clip khoảng 100m. Ảnh: N.V

Theo nội dung clip, con bò tót xuất hiện cách người quay khoảng 100m. Phát hiện có người, con vật đứng quan sát một lúc rồi chậm rãi quay vào rừng.

Anh Ngọc Vinh (người đăng clip) cho biết, sự việc xảy ra vào buổi chiều khi anh đang trên đường đi làm về. Khi phát hiện con bò tót phía trước, anh lập tức dừng xe, giữ khoảng cách an toàn và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

“Nó nhìn về phía tôi một lúc, sau đó quay đầu đi vào rừng nên tôi mới dám di chuyển tiếp”, anh Vinh kể.

Theo anh Vinh, trước đây anh từng bắt gặp voi rừng, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bò tót ngoài thực tế. Trước đó, người dân khu vực chỉ nghe thông tin loài động vật này xuất hiện sâu trong rừng, hiếm khi ra gần bìa rừng hoặc đường dân sinh.

Lực lượng kiểm lâm khuyến cáo, người dân khi đi qua khu vực rừng nếu gặp động vật hoang dã tuyệt đối không nên tiếp cận, không kích động hay quay phim ở khoảng cách gần. Khi phát hiện các loài này, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng rời khỏi khu vực để tránh gặp nguy hiểm.