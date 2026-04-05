Ngày 5/4, UBND xã Huổi Một cho biết, khoảng 5h15 sáng 4/4, hệ thống camera an ninh tại cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một phát hiện một cá thể voi rừng trưởng thành vượt qua quốc lộ. Sau đó, voi phá tường rào thép và đi vào khuôn viên nơi ở của học sinh.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh voi rừng xuất hiện tại xã Huổi Một. Ảnh: HMTV

Ông Trần Đình Chiến, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một cho biết, thời điểm đó, giáo viên trực ban đã chủ động thông báo cho học sinh ở yên trong phòng, tránh gây hoảng loạn cho cá thể voi.

Sau khoảng 5 phút di chuyển trong trường, con voi tiếp tục phá rào phía sau rồi đi lên khu vực đồi. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Voi rừng phá rào sắt di chuyển vào khuôn viên trường. Ảnh: HMTV

Không chỉ xuất hiện tại trường học, thời gian gần đây voi rừng còn thường xuyên về khu vực Bản Kéo, xã Huổi Một, phá hoại hoa màu. Nhiều diện tích lúa, ngô, sắn cùng lán nương của người dân bị hư hại.

Voi rừng phá hoại hoa màu tại Bản Kéo. Ảnh: HMTV

Ông Lò Văn Vinh, Bí thư chi bộ, trưởng Bản Kéo cho biết, mỗi khi voi rừng xuất hiện, nhiều diện tích lúa, sắn, ngô cùng các lán nương của người dân đều bị phá hỏng, gây thiệt hại đáng kể.

Theo ông Vinh, trước tình hình này, chi bộ và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi phát hiện voi cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tiếp cận, đồng thời nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.