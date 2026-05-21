Ngày 21/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu một voi con mắc kẹt dưới hố sâu tại khu vực rẫy xoài ở phường Trị An (TP Đồng Nai), thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hiện trường voi con mắc kẹt dưới hố sâu được giải cứu thành công. Ảnh: A.X

Theo nội dung đoạn clip, một cá thể voi con bị rơi xuống hố sâu khoảng 3m tại rẫy xoài giao khoán ở khu phố Bà Hào. Lúc mắc kẹt, voi con tỏ ra hoảng loạn, liên tục tìm cách trèo lên.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng để tổ chức phương án cứu hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp.

Để bảo đảm an toàn cho voi con, các lực lượng đã huy động máy xúc, máy cày mở rộng miệng hố dài và thoải, tạo lối di chuyển phù hợp tránh làm voi hoảng sợ.

Voi con được giải cứu và trở vào rừng an toàn. Ảnh: A.X

Sau gần 3 giờ nỗ lực, voi con đã di chuyển được lên khỏi hố trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết, sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, voi con đã tự trở về rừng và nhập đàn an toàn trong sự vui mừng của mọi người.