Ngày 16/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 15/8 tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức chặn bắt thành công 2 người gồm N.T.L (trú tại phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C (trú tại phường An Khê), cùng TP Đà Nẵng.

Kiểm tra nhanh trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải lớn có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Kiểm tra nhanh trên ô tô của hai người này, lực lượng biên phòng phát hiện có nhiều bao tải lớn có dấu hiệu nghi vấn. Khi mở các bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tất cả đều chứa ma túy các loại với tổng khối lượng lên đến gần 300kg.

Thu giữ gần 300kg ma túy, trong đó có 200kg ma túy đá, cùng nhiều loại ma túy khác. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của đối tượng L., lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu AK, 1 súng tự chế) cùng 7 viên đạn.

Hiện BĐBP Quảng Trị đang phối hợp BĐBP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.