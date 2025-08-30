XEM CLIP:

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại TDP An Chính, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Các tài liệu đã được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi nêu trên. Các lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.