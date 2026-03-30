Theo nội dung clip, được quay từ một chiếc xe khác tại trạm xăng, một người phụ nữ mở cốp chiếc hatchback màu xanh và cầm vòi bơm xăng đổ thẳng vào túi nhựa mỏng.

Sau khi bơm đầy, người này nhấc túi chứa chất lỏng dễ cháy lên và đặt vào cốp xe, nơi đã có sẵn nhiều túi tương tự.

Người quay video không giấu được sự bức xúc, cho rằng hành động này là ích kỷ và thể hiện sự tuyệt vọng trong bối cảnh lo ngại thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc làm này không chỉ nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật.

Theo quy định về quản lý xăng dầu năm 2014 tại Anh, xăng chỉ được phép lưu trữ và vận chuyển trong các loại bình đạt chuẩn an toàn.

Cụ thể, người dân có thể chứa tối đa 30 lít xăng tại nhànhưng phải sử dụng bình nhựa chuyên dụng (tối đa 10 lít/bình), bình kim loại (tối đa 20 lít/bình) hoặc thùng nhiên liệu rời (tối đa 30 lít).

Các bình chứa này phải đảm bảo độ kín, chống rò rỉ cả chất lỏng lẫn hơi xăng, đồng thời dán nhãn cảnh báo “dễ cháy nổ”.

Rõ ràng, túi nilon thông thường không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào kể trên. Việc bơm xăng vào túi nhựa không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọngmà còn có thể khiến chủ xe mất quyền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố do lỗi bất cẩn.

Theo Motorbiscuit

