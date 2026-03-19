Thuế xăng dầu “đóng băng”, Mỹ đề xuất thu phí xe điện gây tranh cãi. 

Quốc hội Mỹ đang xem xét áp dụng các khoản phí mới đối với xe điện (EV), trong bối cảnh thuế nhiên liệu truyền thống vẫn “đóng băng” suốt nhiều thập kỷ.

Theo truyền thông nước Mỹ, một dự luật về hạ tầng giao thông mới có thể được đưa ra thảo luận từ tháng 4 tới, thay thế đạo luật hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/9. Đáng chú ý, đề xuất này có thể khiến chủ xe điện phải chi thêm hàng trăm USD mỗi năm.

Hiện nay, phần lớn chi phí bảo trì và sửa chữa đường sá tại Mỹ được trích từ thuế đánh vào xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, khi xe điện ngày càng phổ biến, nhóm phương tiện này gần như không đóng góp vào nguồn quỹ trên, tạo ra một “khoảng trống” nguồn thu ngân sách mà các nhà lập pháp muốn lấp đầy.

Chủ tịch Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Hạ viện Mỹ, Sam Graves cho biết, Quốc hội đang hướng tới một kế hoạch kéo dài 5 năm với tổng ngân sách liên bang từ 500-550 tỷ USD. Trong đó, việc thu phí từ xe điện được xem là một trong những giải pháp bổ sung nguồn thu.

Một số đề xuất cụ thể đã được đưa ra, bao gồm mức phí thường niên khoảng 250 USD đối với xe điện theo phía Hạ viện, hoặc thu một lần 1.000 USD theo đề xuất từ Thượng viện.

Tuy vậy, kế hoạch này đang vấp phải không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt khi thuế xăng dầu tại Mỹ gần như không thay đổi trong suốt 33 năm qua. Việc tăng thuế nhiên liệu cũng được cho là khó khả thi trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, xe điện trở thành “mục tiêu dễ tiếp cận” do thị phần còn thấp so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Thậm chí, một số chính trị gia còn đề xuất mở rộng phạm vi thu phí sang cả các phương tiện hybrid.

Hiện vẫn chưa rõ phương án cuối cùng sẽ được thông qua ra sao. Theo ước tính, trung bình mỗi người dân Mỹ hiện chỉ đóng khoảng 88 USD/năm tiền thuế nhiên liệu liên bang.

Theo Carscoops

