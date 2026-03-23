Do căng thẳng tại Trung Đông, tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu và khí toàn cầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo RAC, giá dầu diesel tại Anh đã tăng trung bình 16 pence (khoảng 5.000 đồng/lít), trong khi xăng tăng 7 pence (khoảng 2.200 đồng/lít) kể từ khi xung đột nổ ra. Đây là mức cao nhất trong 18 tháng đối với xăng và là đợt tăng mạnh nhất của diesel trong hơn hai năm.

Trong bối cảnh đó, các vụ trộm nhiên liệu bắt đầu gia tăng. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm tại St Albans (Hertfordshire) cùng một chiếc Ford Transit màu trắng. Phương tiện này bị nghi liên quan đến hàng loạt vụ trộm xăng tại khu vực Đông Nam nước Anh.

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một hệ thống hút nhiên liệu tinh vi cùng bồn chứa công nghiệp (IBC) dung tích 1.000 lít. Hai đối tượng bị bắt với cáo buộc trộm cắp và chuẩn bị công cụ phục vụ hành vi phạm pháp.

Tài xế chiếc Ford Transit thực hiện hàng loạt vụ trộm xăng tại khu vực đông nam nước Anh.

Trước đó, cảnh sát cũng ghi nhận nhiều vụ trộm nhiên liệu khác tại miền Đông nước Anh, trong đó có khu vực Hollesley (Suffolk), dù chưa xác định rõ mối liên hệ với nhóm nghi phạm trên.

Không chỉ đối mặt với nạn trộm cắp, các trạm xăng còn chịu áp lực lớn từ phía người dân. Nhân viên tại nhiều cơ sở cho biết họ liên tục bị đe dọa, thậm chí bị xúc phạm khi khách hàng đổ xô đi mua nhiên liệu trong bối cảnh giá tăng mạnh. Hình ảnh các hàng xe xếp dài tại Manchester và nhiều khu vực khác đang trở nên phổ biến.

Ông Goran Raven, chủ một trạm xăng tại Romford (Essex), cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thế hệ gia đình làm nghề. Theo ông, giá nhiên liệu tăng nhanh trong khi các trạm nhỏ phải mua theo giá thị trường từng ngày, khiến chi phí biến động mạnh.

Mỗi ngày, chi phí nhập nhiên liệu có thể chênh lệch tới 2.000 bảng (khoảng 62 triệu đồng), gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp tư nhân. Khó khăn càng tăng khi họ chỉ có thể dự trữ lượng nhiên liệu đủ dùng trong 24 giờ, buộc phải chấp nhận mức giá mới mỗi ngày khi xe bồn tiếp nhiên liệu.

Ông Raven cho biết đã chủ động giải thích với khách hàng về nguyên nhân tăng giá, cả trực tiếp tại trạm và trên mạng xã hội, song vẫn không tránh khỏi những phản ứng tiêu cực. “Tôi hiểu người dân bức xúc, nhưng thật không công bằng khi trút giận lên nhân viên,” ông nói.

Hiệp hội Bán lẻ xăng dầu Anh (PRA) cũng lên tiếng chỉ trích một số phát ngôn từ phía chính phủ, cho rằng có thể vô tình kích động hành vi tiêu cực. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband cho biết chính phủ đang theo dõi chặt chẽ hiện tượng “thổi giá” và sẽ can thiệp nếu phát hiện hành vi trục lợi.

Cơ quan Quản lý cạnh tranh và thị trường Anh hiện cũng giám sát giá nhiên liệu và dự kiến công bố báo cáo vào tháng 4 tới. Song song, một ứng dụng tra cứu giá xăng đã được triển khai, cung cấp thông tin tại hơn 90% trạm xăng nhằm tăng tính minh bạch.

Theo Dailymail

