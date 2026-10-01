Hai cháu nhỏ tự bơi ra bãi bồi giữa sông nhưng bị mắc kẹt do nước sâu, dòng chảy xiết. Công an xã cùng lực lượng tại cơ sở đã bơi ra đưa các cháu vào bờ an toàn.

XEM CLIP (nguồn: Công an Lào Cai):

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Lâm Giang cùng Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Nghĩa Dũng vừa giải cứu thành công hai cháu nhỏ mắc kẹt tại bãi bồi giữa sông.

Khoảng 18h ngày 30/9, hai cháu tự ý bơi ra bãi bồi giữa sông. Khi muốn trở lại bờ, các cháu không thể tự bơi do khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh.

Nhận tin báo, Công an xã Lâm Giang phối hợp Tổ An ninh trật tự cơ sở và Thôn đội trưởng thôn Nghĩa Dũng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng sau đó bơi ra bãi bồi, tiếp cận và đưa hai cháu vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, sức khỏe và tinh thần của hai cháu ổn định. Các cháu được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý trẻ, không để các em tự ý tắm, bơi tại sông, suối hoặc ra các bãi bồi giữa sông khi không có người lớn đi cùng.