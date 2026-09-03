Khoảng 2h13 cùng ngày, sau khi tiếp nhận tin báo cháy tại Khu đấu giá Phú Lương (phường Phú Lương, TP Hà Nội), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và 15, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC cắt "chuồng cọp" ở tầng 2 của ngôi nhà bị cháy. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng và 1 tum, có 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai thang và sử dụng thiết bị chuyên dụng phá "chuồng cọp" tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà để cứu người bị nạn, đồng thời tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 2h27, lực lượng chức năng đã đưa 2 người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn, sức khỏe bình thường. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Người mắc kẹt được cảnh sát giải cứu. Ảnh: CACC

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng, đám cháy không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, người dân cần nhanh chóng tổ chức các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114, ứng dụng Báo cháy 114.