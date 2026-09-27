Hồi 5h12 ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường.

Đồ đạc tại tầng 1 của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 30m² mỗi sàn. Đám cháy khởi phát tại tầng 1, nơi có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nhanh.

Đám cháy kéo dài trước khi lực lượng PCCC tiếp cận, sinh nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Xác định còn người mắc kẹt khi lửa đã bao trùm tầng 1, chỉ huy chữa cháy phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua tầng tum nhà liền kề, đưa 2 người ra ngoài an toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Ảnh: CACC

Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, 2 người bị nạn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra sức khỏe, sơ cứu và chăm sóc ban đầu.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.