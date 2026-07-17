XEM CLIP: (Nguồn BĐBP Lai Châu)

Ngày 17/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường.

Cụ thể, khoảng 13h30 hôm qua (16/7), Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn.

Do nước lũ chảy xiết, lực lượng cứu nạn phải căng dây từ hai bờ sông, tiếp cận các nạn nhân rồi lần lượt đưa vào bờ.

Đến hơn 16h, cả 3 người đều được cứu an toàn. Theo thông tin xác minh, các nạn nhân đều trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa.

Bộ đội Biên phòng đã cứu nạn thành công 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ. Ảnh: Cắt từ clip

Cùng ngày 16/7, tại bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, vùi lấp một phần tường nhà và khu bếp của gia đình anh Phản Chỉn Sài (30 tuổi). May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và người dân di dời đất đá, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, mưa lớn từ đêm 15/7 đến ngày 17/7 đã khiến nhiều khu vực biên giới xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đại diện Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám sát địa bàn, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Các đơn vị đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.