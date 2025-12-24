XEM CLIP (nguồn: Công an Thanh Hóa):

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”. Đơn vị này cũng tạm giữ hình sự bà Trần Thị Thập (SN 1955) và con gái Nguyễn Thị Thu (SN 1984) để phục vụ công tác điều tra.

Hồ sơ vụ án xác định năm 2020, Nguyễn Thị Thu phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư. Thu bàn bạc với mẹ đẻ lên kịch bản giả chết để chiếm đoạt tiền từ 4 gói bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Gia đình sau đó tổ chức đám tang cho người "đã khuất" là Nguyễn Thị Thu. Nguyên nhân tử vong được khai báo trong hồ sơ là do đột tử.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập. Ảnh: CACC

Ngày 17/12/2025, Nguyễn Thị Thu trở về địa phương xin xóa khai tử và làm lại giấy tờ tùy thân. Đối tượng khai lý do cần giấy tờ hợp pháp để vào bệnh viện chăm sóc con trai đang mắc bệnh ung thư.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai từng có ý định tự tử vì mắc bệnh hiểm nghèo. Đối tượng sau đó chọn cách giả chết để lấy tiền bảo hiểm báo hiếu và thay đổi thân phận.

Bà Thập cho biết ban đầu không đồng ý với kế hoạch lừa đảo này. Tuy nhiên, bà buộc phải chấp thuận do con gái dọa sẽ tự tử thật nếu không được mẹ phối hợp.

Cơ quan công an xác định hành vi chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng có tổ chức thuộc tội danh tại Điều 213 Bộ luật Hình sự. Các bị can đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù.