Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn) đến đề nghị xóa đăng ký khai tử. Trước đó, cách đây 5 năm, trên địa bàn phường có một người cùng tên đã được gia đình làm thủ tục khai tử, khiến vụ việc phát sinh nhiều nghi vấn.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường xác định người đề nghị xóa khai tử chính là người đã được cấp giấy chứng tử trước đây. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, nghi liên quan hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường đã báo cáo và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai mẹ con bà Thập lên kịch bản "giả chết" để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sống cùng mẹ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Thu sau đó bàn bạc với mẹ để dựng kịch bản giả chết. Nhằm tránh bị phát hiện, hai mẹ con thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang hỗ trợ tổ chức lễ mai táng giả. Người này đã qua đời vào năm 2022.

Theo kế hoạch, sáng 7/6/2020, Thu dàn dựng hiện trường giả tử vong tại nhà. Gia đình sau đó thông báo với chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu qua đời đột ngột, để phối hợp tổ chức an táng.

Việc khâm liệm được thực hiện nhanh chóng, kín đáo. Toàn bộ sự việc chỉ có Thu, bà Thập và người được thuê hỗ trợ tổ chức lễ tang biết trước.

Ngôi mộ giả được dựng như thật. Ảnh: CACC

Nửa đêm cùng ngày, Thu rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà người hỗ trợ tổ chức lễ tang, sau đó vào tỉnh Đồng Nai làm ăn. Với kịch bản được dựng kín kẽ, trong thời gian dài, chính quyền địa phương, người dân và cả người thân trong gia đình đều không hay biết. Một đám tang đã được tổ chức như thật cho người được cho là đã tử vong.

Sau khi Thu được khai báo qua đời, ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân “đột tử”, đồng thời liên hệ các công ty bảo hiểm để làm hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Khám xét nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều thông báo chi trả của các công ty bảo hiểm, với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai do mắc bệnh hiểm nghèo, lo ngại không đủ điều kiện được chi trả bảo hiểm và mong muốn có tiền phụng dưỡng mẹ nên đã bàn bạc, thực hiện việc giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, theo quy định pháp luật.