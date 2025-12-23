Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ trở về sau 5 năm “chết giả” khiến cả khu phố ngỡ ngàng.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng TDP 3 Phú Sơn cho hay, bà là người trực tiếp nghe Nguyễn Thị Thu nói qua điện thoại về việc có ý định trở về địa phương xin xóa khai tử.

Bà Hải kể lại, ngày 15/12, bà Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ của Thu) cho bà biết con gái bà vẫn còn sống và sẽ về địa phương làm thủ tục đề nghị xóa khai tử.

“Lúc nghe bà Thập nói, tôi không tin. Bà Thập đã gọi điện để Thu nói chuyện trực tiếp với tôi. Khi đó, tôi rất hoang mang, làm sao người chết có thể sống lại và trở về được. Do đó, tôi đã gọi điện báo chính quyền địa phương”, bà Hải kể lại.

Bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng TDP 3 Phú Sơn. Ảnh: CTV

Cũng theo bà Hải, khi nói chuyện qua điện thoại, Thu cho biết đang ở Hà Nội, con trai Thu mắc bệnh ung thư. Do không có giấy tờ tùy thân, Thu không thể vào chăm sóc con, nên buộc phải về xin xóa khai tử để làm lại giấy tờ.

“Ngày 17/12, cô ấy về địa phương làm việc và có ghé qua chỗ tôi. Khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới tin đó là sự thật. Người dân tổ dân phố khi hay tin cũng kéo đến rất đông để xem thực hư”, bà Hải thông tin.

Theo bà Hải, chỉ khi Thu trở về, người dân ở đây mới bắt đầu nghi ngờ rằng cả tổ dân phố đã bị lừa bởi một đám tang giả.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 7/6/2020, khi nhận được tin báo Nguyễn Thị Thu mất do đột tử, bà Hải - khi đó là Tổ trưởng TDP 3 (phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ) đã phối hợp cùng gia đình Thu lập ban tang lễ, tổ chức việc mai táng như những đám tang bình thường khác tại địa phương.

Người dân cũng đến thắp hương, phúng viếng, chia buồn cùng gia đình và đưa tiễn "người đã khuất".

Hai mẹ con Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kịch bản “giả chết” tinh vi

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu (SN 1984) để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về sống cùng mẹ đẻ tại TDP 3 Phú Sơn. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ P. và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ P.H.

Đến năm 2020, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ, Thu nảy sinh tư tưởng bất mãn và nảy ra ý định giả chết để “thay tên đổi số”, chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Ngôi mộ mang tấm bia "Nguyễn Thị Thu". Ảnh: CACC

Thu bàn bạc với mẹ là bà Trần Thị Thập để xây dựng một kịch bản “giả chết” hết sức tinh vi. Ban đầu, bà Thập không đồng ý, nhưng với quyết tâm thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm, Thu đã tìm mọi cách thuyết phục.

Theo kịch bản, Thu sẽ uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả bị ngã dẫn đến đột tử. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa, người này đã mất năm 2022) hỗ trợ thực hiện các nghi thức mai táng giả.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm, giả bị ngã úp mặt xuống sàn, sau đó lên giường nằm giả chết. Gia đình thông báo với chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu tử vong do “đột tử” để phối hợp tổ chức an táng. Việc khâm liệm được tiến hành nhanh chóng, kín đáo, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và người thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết sự việc.

Khoảng nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và bí mật rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà thầy cúng, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai làm ăn. Với kịch bản được dàn dựng tinh vi, chính quyền, người dân và cả họ hàng, người thân đều không hay biết. Một đám tang thực sự đã được tổ chức cho người “chết giả”, với đầy đủ nghi thức, bà con, hàng xóm đến phúng viếng, đưa tiễn và chôn cất.

Sau khi Thu “qua đời”, ngày hôm sau, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử với nguyên nhân “đột tử” và được cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS.

Từ đó, bà Thập liên hệ với các nhân viên bảo hiểm để làm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Thu. Khám xét nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ một thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ P. về việc chi trả 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và một thông báo của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ P.H. với số tiền 600 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Thập đưa cho em gái của Thu để chuyển lại cho Thu đầu tư vào bất động sản và lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo). Do đã bị khai tử, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên nhận tiền nhằm tránh bị phát hiện.