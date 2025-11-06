XEM CLIP:

Ngày 6/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ nhảy cầu, rất may được người dân kịp thời cứu sống.

Ông Việt cho biết, sự việc xảy ra vào tối 5/11, người phụ nữ trên sống tại phường La Gi, sau khi được cứu và đưa vào bệnh viện chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân được người đàn ông đưa lên ghe, chuyển vào bờ sau khi cứu kịp thời. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 tối qua, người phụ nữ khoảng 35 tuổi điều khiển xe máy đến giữa cầu Tân Lý thì bất ngờ dừng lại, leo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Dinh.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường hô hoán ứng cứu. Trong lúc nạn nhân đang chới với giữa dòng nước chảy xiết, một người đàn ông từ trên cầu không ngần ngại lao xuống sông, bơi nhanh đến vị trí nạn nhân.

Sau ít phút, người này được đưa lên một ghe đang neo đậu gần đó để sơ cứu, sau đó chuyển vào bờ và đưa đến bệnh viện.

Xe máy của người phụ nữ để lại trên cầu trước khi nhảy xuống sông. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại hiện trường, chiếc xe máy của người phụ nữ vẫn dựng trên cầu, phía sau buộc một balo cùng một số vật dụng cá nhân.

Sau khi cứu người thành công, người đàn ông rời khỏi hiện trường trong sự cảm phục của nhiều người chứng kiến.

"Hiện UBND phường đang xác minh danh tính người đàn ông để tiến hành khen thưởng, biểu dương vì đã có hành động dũng cảm, nhân văn trên", ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội thông tin.