Ngày 7/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân N.T.H (31 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nhảy cầu Bãi Cháy.

Khi vào viện, chị H. tiếp xúc chậm, đau toàn thân, hạn chế vận động, khó thở, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân đánh giá.

Dựng hình 3D phần gãy phức tạp cánh xương cùng của người phụ nữ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán chị H. bị sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3, chấn thương ổ bụng vỡ gan, chấn thương khung chậu gãy phức tạp cánh xương cùng phải, gãy ngành trên và ngành dưới xương mu phải do ngã cao.

Người bệnh được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để điều trị ổn định tuần hoàn và hô hấp, đảm bảo thể trạng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật.

Sau 5 ngày hồi sức tích cực, chị H. được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống thực hiện phẫu thuật.

Bệnh nhân sau phẫu thuật được bác sĩ hướng dẫn vận động, tập đi lại. Ảnh: BVCC

Kíp mổ do bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Văn Triệu thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng cấu hình nẹp vít hình tam giác nhằm ổn định khung chậu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm hồi phục vận động.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 1,5 tiếng diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, các tổn thương được xử trí hiệu quả. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại.

