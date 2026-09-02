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Ngày 2/9, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống (tỉnh Nghệ An) cho biết, tình trạng sạt lở đất đá tại khu vực bản Trung Tâm đang diễn biến phức tạp, khối lượng đất đá trượt xuống rất lớn.

Theo ông Hòa, từ ngày 31/8, núi ở khu vực bản Trung Tâm liên tiếp xảy ra sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp tuyến đường rộng khoảng 5m, đoạn từ cổng trời Mường Lống đi các bản Sa Lầy, Tham Hang và Tham Hốc. Tình trạng sạt lở khiến việc đi lại của người dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường dẫn vào 3 bản ở xã Mường Lống bị đất đá vùi lấp. Ảnh cắt từ clip

Trước mắt, chính quyền xã đã mở một tuyến đường công vụ qua khu vực xảy ra sạt lở để phục vụ nhu cầu đi lại. Lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn người dân và phương tiện qua khu vực, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Địa phương đang báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án xử lý lâu dài, bảo đảm an toàn cho tuyến giao thông.

Chính quyền xã Mường Lống khuyến cáo người dân không tự ý đi vào các vị trí có nguy cơ sạt lở, đặc biệt khi trời mưa hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường trên sườn núi. Người dân khi di chuyển qua khu vực này cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.