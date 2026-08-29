Lúc 3h31 ngày 29/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đối với Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang. Trong 6 giờ tiếp theo, ba tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc.

Đến 7h30 cùng ngày, cơ quan khí tượng tiếp tục phát cảnh báo đối với Lai Châu và Lào Cai.

Tại Lai Châu, các khu vực được cảnh báo gồm: Bản Bo, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, phường Tân Phong, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Tân Uyên, Than Uyên và Tủa Sín Chải.

Tại Lào Cai, nguy cơ được xác định ở Nậm Chày, Võ Lao, Bản Hồ, Châu Quế, Cốc San, Gia Phú, Khao Mang, Minh Lương, Mường Bo, Nậm Xé, phường Cam Đường và Tả Van.

Hiện trường trận lũ quét tại Mường Than, tháng 7/2026. Ảnh: XĐ

Trước kỳ nghỉ, UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, giông lốc và các tình huống bất thường.

Các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai phải bố trí trực 24/24h từ ngày 29/8 đến hết 2/9; theo dõi chặt các bản tin khí tượng và chủ động cảnh báo người dân tại khu vực nguy cơ cao.

Tại Tuyên Quang, ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, xã, phường tăng cường phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, sạt lở đất.

Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư và phương án xử lý nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo dự báo, từ chiều tối 29/8 - 1/9, Bắc Bộ có khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.