Đang trên hành trình chở đoàn khách du lịch người Trung Quốc, ô tô 45 chỗ bất ngờ bốc cháy tại Quảng Ninh.

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Ngày 27/10, theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh), một vụ cháy ô tô đã xảy ra vào 21h tối qua (26/10).

Cụ thể, ô tô 45 chỗ mang BKS: 34H: 058.XX đang di chuyển từ cao tốc Hạ Long - Vân Đồn xuống đường rẽ thuộc thôn Vũ Oai (xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh) thì bất ngờ bốc cháy.

Chiếc ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi. Ảnh: Đ.X

Trên ô tô lúc này có 25 người, bao gồm 23 du khách Trung Quốc. Tài xế điều khiển phương tiện là V.V.H. (SN 1978, trú TP Hải Phòng) cùng toàn bộ hành khách đã di chuyển ra khỏi xe an toàn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cùng lực lượng PCCC, Công an xã Thống Nhất khẩn trương tới hiện trường để dập lửa.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô bị nổ lốp dẫn đến cháy.

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